Fethiye'de kamp alanında yangın çıktı: Tiny house ve karavanlara da sıçradı

Fethiye'de kamp alanında çıkan yangın bölgede bulunan tiny house ve karavanlara sıçradı. Bölgede ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 03.12.2025, Sputnik Türkiye

Muğla Fethiye kamp alanında yangın çıktı. Yangın bölgedeki tiny house'lara (taşınabilir ev) ve karavanlara sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 50 tiny house ve karavan zarar gördü. 50 tiny house ve karavan zarar gördüYanıklar Mahallesi'nde Katrancı Koyu'ndaki alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede taşınabilir evler (tiny house) ile karavanlara sıçrayan alevler güçlükle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 taşınabilir ev ile karavan zarar gördü.

