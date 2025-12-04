https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/besiktasin-eski-futbolcusu-aboubakar-sert-konustu-sergen-yalcini-ve-lig-yildizlarini-elestirdi-1101531505.html

Beşiktaşın eski futbolcusu Aboubakar sert konuştu: Sergen Yalçın'ı ve lig yıldızlarını eleştirdi

Beşiktaşın eski futbolcusu Aboubakar sert konuştu: Sergen Yalçın'ı ve lig yıldızlarını eleştirdi

Sputnik Türkiye

Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'de forma giyen Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ı sert eleştirdi. 04.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-04T07:34+0300

2025-12-04T07:34+0300

2025-12-04T07:34+0300

spor

vincent aboubakar

osimhen

sergen yalçın

beşiktaş

kenan

arda güler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/1a/1042918552_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c02b319a348025c2d5d387cdf8edf4fb.jpg

Azerbaycan Premier Ligi'nde Neftçi Bakü forması giyen Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takıma dair önemli açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın'ı sert eleştiren Aboubakar, Arda Güler'den Osimhen'e kadar Süper Lig takımları ve oyuncularını değerlendirdi. Ertem Şener'e özel röportaj veren Vincent Aboubakar, "Beşiktaş'ın çok özel bir taraftarı var. Orada kaldığım süre boyunca iz bırakabildim, ismimi kulüp tarihine yazdırdım ve birçok kupa kazandım" ifadelerini kullandı."Bu döngü böyle devam ederse başarı gelmez"Aboubakar Beşiktaş'ın ligdeki durumunu değerlendirerek "Eğer iyi bir sportif direktörünüz ve iyi bir hocanız varsa onlara güvenmeniz ve zaman tanımanız gerekir. Sadece hoca değiştirmek yetmez iyi oyuncular da transfer etmelisiniz. Mesele oyuncunun pahalı olması değil, iyi oyuncu olmasıdır. Sabırlı olmak lazım. Şampiyonluğu kazanmak için sabırlı davranmamız lazım. Hoca (Solskjaer) geldi, oyuncular geldi, işler iyi gitmeyince hoca gitti. Oyuncular kaldı, yeni hoca geldi. Bu döngü böyle devam ederse başarı gelmez" şeklinde konuştu."Hoca aynı hoca...Madem öyle, şimdi de şampiyon yapsın görelim"Siyah-beyazlıların 2020-2021 sezonunda kazandığı son şampiyonluk hakkında ise Aboubakar, "Sergen Yalçın'la şampiyon olduğumuz dönemde o büyük işi başaran ve şampiyon olan biz futbolculardık. Biz o şampiyonluğu takım ruhuyla kazandık. O kupayı sahada mücadele eden oyuncu grubu kazandı. Hoca aynı hoca, üstelik şimdiki kadroda o döneme göre çok daha büyük isimler var. Madem öyle, şimdi de şampiyon yapsın görelim. Takım sayesinde şampiyonluk kazandı. Şimdiki oyuncular daha değerli, eğer başarabiliyorsa şimdi de şampiyon olsun" ifadelerini kullandı."Kenan Yıldız, Arda Güler'den daha iyi"Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı kıyaslayan Aboubakar, "Bence Kenan Yıldız, Arda Güler'den daha güçlü ve daha iyi bir oyuncu. Arda Real Madrid'de oynuyor olabilir ama Kenan'ı bekleyin! Tekniği inanılmaz" ifadelerini kullandı."Abraham, Osimhen'den daha iyi"Süper Lig'in önemli yabancı futbolcuları Osimhen, En-Nesyri, Abraham ve Onuachu'yu değerlendiren Aboubakar, "Oynadıkları futbolu baz alırsam, Abraham. Bence futbolu çok iyi biliyor. Takımın oyuncu kullanımını bilmesi lazım. Eğer bir oyuncu gol atamıyorsa, o zaman takımı daha da iyileştirmek ve etrafına daha iyi oyuncular almak lazım. Galatasaray'a bakıyorsun takım iyi çalışıyor; Osimhen gol atıyor, Icardi gol atıyor. Fenerbahçe de aynı şekilde. Abraham'ı Galatasaray'a koy, orada daha çok gol atacak ve daha iyi oynayacak. Osimhen'de sadece gol var, golü çıkarsan başka ne yapabiliyor?" şeklinde konuştu."Beşiktaş'ı unutmam"Türkiye'de çok iyi zaman geçirdiğini söyleyen Aboubakar sözlerini şöyle noktaladı:Beşiktaş formasıyla 117 maça çıkan Vincent Aboubakar, 60 gol atıp 14 de asist üretti. Kamerunlu golcü siyah-beyazlı takımda 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/tff-itirazlari-reddetti-35-futbolcunun-aldigi-ceza-onandi-1101529684.html

kenan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vincent aboubakar, osimhen, sergen yalçın, beşiktaş, kenan, arda güler