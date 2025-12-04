https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/bati-basini-abnin-ukraynaya-rus-varliklarina-mahsuben-kredi-saglama-onerisine-itiraz-edilecek-1101545344.html

Batı basını: AB'nin Ukrayna'ya Rus varlıklarına mahsuben kredi sağlama önerisine itiraz edilecek

Batı basını: AB'nin Ukrayna'ya Rus varlıklarına mahsuben kredi sağlama önerisine itiraz edilecek

Sputnik Türkiye

Rus varlıkları kullanılarak Kiev'e kredi tahsis edilmesi önerisinin Avrupa Birliği (AB) içinde mutlaka itirazlarla karşılaşacağı bildirildi. 04.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-04T14:56+0300

2025-12-04T14:56+0300

2025-12-04T14:56+0300

dünya

batı medyası

dondurulmuş rus varlıkları

avrupa birliği

ab

ukrayna

kiev

kredi

financial times

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101545187_0:37:1202:713_1920x0_80_0_0_5f937ca54d9d4dc8d0abacee70dc2382.png

Financial Times (FT) gazetesinin ismi açıklanmayan üst düzey bir Avrupalı bürokrata dayandırdığı haberine göre, Rus varlıkları kullanılarak Kiev'e kredi sağlanması önerisinin AB içinde kaçınılmaz olarak itirazlarla karşı karşıya kalacak.Gazeteye konuşan bürokrat, “Elbette (öneriye) itiraz edilecek. Hiç kimse bu konuda hayale kapılmıyor. Elbette mahkeme nezdinde itiraz edilecek” ifadelerini kullandı.Aynı zamanda gazete, kendi kaynaklarına atıfla AB’nin hukukçuları arasında bile bu öneri konusunda bir fikir birliği olmadığnın altını çizdi.İsmi açıklanmayan Belçikalı bir bürokrat, gazeteye yaptığı açıklamada, Rus varlıklarının kullanılması ile ilgili önerinin hem hukuki hem de mali açıdan riskler barındırdığını vurguladı.Yine ismi açıklanmamak kaydıyla gazeteye konuşan üst düzey bir AB bürokratı, “Bana, doğrudan duvara toslamak üzere miyiz diye sorarsanız, cevabım evet” açıklamasında bulundu.Batı'nın Rus varlıklarına yönelik tutumu, Moskova'nın tepkisiUkrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası AB'de bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Avrupa Komisyonu, AB ülkelerinin Rus egemen varlıklarının Kiev tarafından kullanılmasına onay vermesini istiyor. 185 ila 210 milyar euro arasında bir kredi miktarı görüşülmekte olup, Ukrayna'nın çatışma sona erdikten ve 'Moskova'nın maddi zararları karşılaması' durumunda geri ödemesi öngörülüyor.Daha önce Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ‘Kiev'in finansmanı için Rus varlıklarına el koymanın en kötü seçenek’ olduğunu ifade etmiş, bunun AB ülkeleri için feci sonuçlara yol açacağı uyarısında bulunmuştu.Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce AB'nin Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödeme fikrinin gerçekçi olmadığını, Brüksel'in uzun süredir Rus varlıklarını çalmakla uğraştığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/belcika-kievin-finansmani-icin-rus-varliklarina-el-koymak-en-kotu-secenek-1101507014.html

ukrayna

kiev

rusya

belçika

brüksel

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

batı medyası, dondurulmuş rus varlıkları, avrupa birliği, ab, ukrayna, kiev, kredi, financial times, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, belçika, brüksel, moskova, avrupa