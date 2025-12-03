Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor.
Belçika: Kiev'in finansmanı için Rus varlıklarına el koymak en kötü seçenek
Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Avrupa Komisyonu'nun Kiev'e 2026-2027 döneminde finansman sağlama planlarını desteklediğini ancak 'tazminat kredisi' planı kapsamında Rus varlıklarına el koyulmasını 'en kötü seçenek' olarak gördüğünü vurguladı.NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi Brüksel'de gazetecilere açıklama yapan Prevot, AB'nin Ukrayna'ya mali destek sağlamak amacıyla dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma planlarını eleştirdi.Rusya'nın varlıklarına el koyulmasına kesinlikle karşı oldukları mesajını veren Prevot, Avrupa Komisyonu'na Kiev'in finansmanı için kredi kullanma çağrısında bulundu.Avrupa Komisyonu'nda bu konuda hazırlanan taslak belge hakkında konuşan Prevot, "Avrupa Komisyonu'nun öneri metni, Belçika'nın mali ve hukuki riskler konusundaki endişelerini gidermiyor. Parayı alıp Belçika'yı risklerle baş başa bırakmak kabul edilemez ve AB ülkeleri için feci sonuçlara yol açacaktır" ifadelerini kullandı.Söz konusu nedenlerden dolayı Kiev'e verilecek tutar için Avrupa piyasalarından kredi sağlanması şeklinde alternatif bir yöntemin kullanılmasını önerdiklerini söyleyen Prevot, "Bu, öngörülebilir parametrelere sahip, kanıtlanmış ve güvenilir bir seçenektir" değerlendirmesinde bulundu.Dışişleri Bakanı Prevot, Belçika'nın endişelerinin meşru ve haklı olduğunu vurgularken Avrupa Komisyonu'nun Belçika'yı 'duymaması' nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ve endişelerinin küçümsendiğini sözlerine ekledi.
Belçika: Kiev'in finansmanı için Rus varlıklarına el koymak en kötü seçenek

13:54 03.12.2025
AB'nin dondurulmuş Rus varlıklarını Kiev rejimi finanse etmek için kullanma planlarına Belçika'dan tepki geldi.
Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Avrupa Komisyonu'nun Kiev'e 2026-2027 döneminde finansman sağlama planlarını desteklediğini ancak 'tazminat kredisi' planı kapsamında Rus varlıklarına el koyulmasını 'en kötü seçenek' olarak gördüğünü vurguladı.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi Brüksel'de gazetecilere açıklama yapan Prevot, AB'nin Ukrayna'ya mali destek sağlamak amacıyla dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma planlarını eleştirdi.

Rusya'nın varlıklarına el koyulmasına kesinlikle karşı oldukları mesajını veren Prevot, Avrupa Komisyonu'na Kiev'in finansmanı için kredi kullanma çağrısında bulundu.

Avrupa Komisyonu'nda bu konuda hazırlanan taslak belge hakkında konuşan Prevot, "Avrupa Komisyonu'nun öneri metni, Belçika'nın mali ve hukuki riskler konusundaki endişelerini gidermiyor. Parayı alıp Belçika'yı risklerle baş başa bırakmak kabul edilemez ve AB ülkeleri için feci sonuçlara yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu nedenlerden dolayı Kiev'e verilecek tutar için Avrupa piyasalarından kredi sağlanması şeklinde alternatif bir yöntemin kullanılmasını önerdiklerini söyleyen Prevot, "Bu, öngörülebilir parametrelere sahip, kanıtlanmış ve güvenilir bir seçenektir" değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Prevot, Belçika'nın endişelerinin meşru ve haklı olduğunu vurgularken Avrupa Komisyonu'nun Belçika'yı 'duymaması' nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ve endişelerinin küçümsendiğini sözlerine ekledi.
