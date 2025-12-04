https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/ayi-yavrusu-umuta-kim-ates-etti-cekirdek-balistikte-cozulecek-1101537254.html

Ayı yavrusu ‘Umut’a kim ateş etti? Çekirdek balistikte çözülecek

Ayı yavrusu ‘Umut’a kim ateş etti? Çekirdek balistikte çözülecek

Tunceli'de yaralı bulunan ayı yavrusu "Umut", Dicle Üniversitesi'nde ameliyatla sırtından çıkarılan mermi çekirdeğiyle yeniden yaşama tutundu. Çekirdek, ateş... 04.12.2025

Tunceli’nin Pülümür ilçesi Turnadere köyü kırsalında 14 Kasım’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 1 yaşındaki ayı yavrusunun tedavisi için harekete geçildi. İhbar üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, ilk müdahalenin ardından ayıyı sakinleştirerek Diyarbakır’a sevk etti.Röntgende mermi çekirdeği ortaya çıktıDicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde yapılan röntgen incelemesinde, dişi ayının sırt bölgesinde mermi çekirdeği tespit edildi. Uzman veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen zorlu ameliyatla çekirdek çıkarıldı. Yaşaması için gösterilen çabanın ardından ayıya “Umut” adı verildi.Mermi balistik incelemeye gönderilecekDKMP Diyarbakır Şube Müdürlüğü veteriner hekimleri Kasım Ertürk ve Emre Yalçın tarafından takibi yapılan “Umut”un sırtından çıkarılan mermi çekirdeği, ateş eden kişiyi tespit etmek amacıyla balistik inceleme için Tunceli’ye gönderilecek. Buradan savcılığa teslim edilerek adli süreç başlatılacak.'Umarım mermi çekirdeğinin kaynağı olanlar tespit edilir'Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Nedim Aksoy, AA’ya yaptığı açıklamada merkezin 10 ile hizmet verdiğini belirterek şunları söyledi:“Ayı, kurşun yaralanmasıyla merkezimize getirildi. Operasyon sonucunda mermi çekirdeği çıkarıldı ve şu anda bizde. Ayımızın tedavi süreci merkezimizde devam ediyor. Çıkarılan mermi çekirdeğini Tunceli’ye göndereceğiz… Umarım mermi çekirdeğinin kaynağı olanlar tespit edilir. Gerekli yaptırım ve cezai işlem hızlı şekilde yapılır. Yapılacak uygulamaların caydırıcı olmasını temenni ediyoruz.”'Umut' artık doğaya dönemeyecekAksoy, ayı yavrusunun ekolojik denge açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti:“‘Umut’ yetişkinlik çağına geldiğinde yavrular doğurup ayı varlığını sürdürebilecek bir potansiyele sahipti. Ancak bakıma muhtaç hale geldi. Bu nedenle doğal yaşam alanına dönemeyecek.”

