Avrupa meseleleri uzmanı Abdullah: Avrupa, barış sürecini zorlaştırıyor
Avrupa meseleleri uzmanı Abdullah: Avrupa, barış sürecini zorlaştırıyor
Sputnik Türkiye
04.12.2025
2025-12-04T21:50+0300
2025-12-04T21:50+0300
2025-12-04T21:50+0300
Avrupa meseleleri uzmanı Lübnanlı analist Muhammed Abdullah Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Avrupa ülkelerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamalarını bütünüyle yok sayarak konuşmanın yalnızca belli bölümlerini bağlamdan kopardığını söyledi.Analist bu yaklaşımın, Rusya’nın müzakere arayışını boşa çıkarmayı ve ‘Rusya Avrupa’nın düşmanı’ algısını pekiştirmeyi amaçladığını ifade etti.Lübnanlı analist, Moskova’nın yükselen düşmanca söylemlere rağmen şu ana kadar belirli bir düzeyde ihtiyatlı davrandığını, ancak bu sabrın bir sınırı olduğunu vurguladı. Analist, Avrupa'nın mevcut tavrının kendi çıkarlarına da aykırı olduğunu belirterek şunları ifade etti:Muhammed Abdullah yaptığı açıklamada, Avrupa liderlerinin sahadaki gerçeklerin farkında olduğunu belirterek, Ukrayna’nın kayıplarının ve Rus ordusunun cephedeki ilerleyişinin Avrupa tarafından açıkça görüldüğünü söyledi. Bu tablo karşısında Avrupa hükümetlerinin ardı arkası kesilmeyen istişareler yürüttüğünü ve Rusya’ya karşı sürdürülen sert siyaseti iç sorunları yönetmenin bir aracı olarak kullandığını ifade etti. Lübnanlı analist, Avrupa medyasındaki kışkırtıcı yayınların, toplumun mobilize edilmesi ve daha büyük ekonomik ve siyasi krizlere hazırlık amacı taşıyan geniş kapsamlı bir kampanyanın parçası olduğunu da sözlerine ekledi.
