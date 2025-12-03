https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/bakirkoyde-6-mahallede-10-saat-su-kesintisi-yapilacak-1101502814.html
Bakırköy'de 6 mahallede 10 saat su kesintisi yapılacak
Bakırköy'de 6 mahallede 10 saat su kesintisi yapılacak
03.12.2025
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Osmaniye Mahallesi'ndeki ana isale hatlarının depreme karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla esnek boru bağlantı parçaları montaj çalışması gerçekleştirilecek.Çalışmalar kapsamında, Osmaniye, Kartaltepe, Zeytinlik, Yenimahalle, Sakızağacı ve Ataköy 1. Kısım mahallelerinde yarın 10.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
Bakırköy'de 6 mahallede 10 saat su kesintisi yapılacak
12:09 03.12.2025 (güncellendi: 12:14 03.12.2025)
Bakırköy'de ana isale hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın 6 mahalleye 10 saat su verilemeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Osmaniye Mahallesi'ndeki ana isale hatlarının depreme karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla esnek boru bağlantı parçaları montaj çalışması gerçekleştirilecek.
Çalışmalar kapsamında, Osmaniye, Kartaltepe, Zeytinlik, Yenimahalle, Sakızağacı ve Ataköy 1. Kısım mahallelerinde yarın 10.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.