Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/bakirkoyde-6-mahallede-10-saat-su-kesintisi-yapilacak-1101502814.html
Bakırköy'de 6 mahallede 10 saat su kesintisi yapılacak
Bakırköy'de 6 mahallede 10 saat su kesintisi yapılacak
Sputnik Türkiye
Bakırköy'de ana isale hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın 6 mahalleye 10 saat su verilemeyecek. 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T12:09+0300
2025-12-03T12:14+0300
yaşam
türkiye
bakırköy
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098433307_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_722f7f0a14adbf653d13e27b1b8b2519.jpg
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Osmaniye Mahallesi'ndeki ana isale hatlarının depreme karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla esnek boru bağlantı parçaları montaj çalışması gerçekleştirilecek.Çalışmalar kapsamında, Osmaniye, Kartaltepe, Zeytinlik, Yenimahalle, Sakızağacı ve Ataköy 1. Kısım mahallelerinde yarın 10.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/izmirin-2-ilcesinde-24-saatlik-su-kesintisi-suyun-evlere-ulasmasi-daha-uzun-surebilir-1101492930.html
bakırköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098433307_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_5094f2ac2d5e273153f01ada8f242937.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, bakırköy, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
türkiye, bakırköy, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

Bakırköy'de 6 mahallede 10 saat su kesintisi yapılacak

12:09 03.12.2025 (güncellendi: 12:14 03.12.2025)
© AA / Mahmut Serdar Alakuşsu kesintisi
su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
Abone ol
Bakırköy'de ana isale hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın 6 mahalleye 10 saat su verilemeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Osmaniye Mahallesi'ndeki ana isale hatlarının depreme karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla esnek boru bağlantı parçaları montaj çalışması gerçekleştirilecek.
Çalışmalar kapsamında, Osmaniye, Kartaltepe, Zeytinlik, Yenimahalle, Sakızağacı ve Ataköy 1. Kısım mahallelerinde yarın 10.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
su, çeşme, ev çeşme, musluk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
TÜRKİYE
İzmir'in 2 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi: Suyun evlere ulaşması daha uzun sürebilir
Dün, 23:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала