https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/abdde-f-16-savas-ucagi-dustu-pilot-hastaneye-kaldirildi-1101528445.html
ABD'de F-16 savaş uçağı düştü: Pilot hastaneye kaldırıldı
ABD'de F-16 savaş uçağı düştü: Pilot hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Bernardino County’de, Trona Havalimanı yakınlarında bir savaş uçağı düştü. İlk bilgiler, kazaya ABD Hava Kuvvetleri’nin... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T00:11+0300
2025-12-04T00:11+0300
2025-12-04T00:11+0300
dünya
abd
f-16
savaş uçağı
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
uçak
uçak seferi
uçak kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086491133_0:35:746:455_1920x0_80_0_0_693dfadfc55aed659f5db920162d009b.png
ABD Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi Thunderbirds’e ait bir F-16 savaş uçağı düştü.San Bernardino County İtfaiyesi, yaşanan olayla ilgili “57. İstasyon’dan ekipler bir uçak acil durumuna sevk edildi” açıklamasını yaptı. Kazanın San Bernardino'yla Inyo County sınırı yakınında meydana geldiği belirtildi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bölgeden yükselen yoğun siyah duman dikkat çekti. Kaza anına ait video kayıtlarında uçağın yere çakılmadan önce bir paraşüt açıldığı görüldü.İtfaiye yetkilileri, pilotun fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrıldığını ve hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/abdde-kargo-ucagi-yerlesim-yerine-dustu-en-az-7-can-kaybi-1100743030.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086491133_47:0:700:490_1920x0_80_0_0_51a53e6d3c3308ec940f4a94cb683622.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, f-16, savaş uçağı, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, uçak, uçak seferi, uçak kazası, uçak kazaları
abd, f-16, savaş uçağı, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, uçak, uçak seferi, uçak kazası, uçak kazaları
ABD'de F-16 savaş uçağı düştü: Pilot hastaneye kaldırıldı
ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Bernardino County’de, Trona Havalimanı yakınlarında bir savaş uçağı düştü. İlk bilgiler, kazaya ABD Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi Thunderbirds’e ait bir F-16’nın karışmış olabileceğini gösteriyor.
ABD Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi Thunderbirds’e ait bir F-16 savaş uçağı düştü.
San Bernardino County İtfaiyesi, yaşanan olayla ilgili “57. İstasyon’dan ekipler bir uçak acil durumuna sevk edildi” açıklamasını yaptı. Kazanın San Bernardino'yla Inyo County sınırı yakınında meydana geldiği belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bölgeden yükselen yoğun siyah duman dikkat çekti. Kaza anına ait video kayıtlarında uçağın yere çakılmadan önce bir paraşüt açıldığı görüldü.
İtfaiye yetkilileri, pilotun fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrıldığını ve hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.