ABD'de F-16 savaş uçağı düştü: Pilot hastaneye kaldırıldı

ABD'de F-16 savaş uçağı düştü: Pilot hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Bernardino County’de, Trona Havalimanı yakınlarında bir savaş uçağı düştü. İlk bilgiler, kazaya ABD Hava Kuvvetleri’nin... 04.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi Thunderbirds’e ait bir F-16 savaş uçağı düştü.San Bernardino County İtfaiyesi, yaşanan olayla ilgili “57. İstasyon’dan ekipler bir uçak acil durumuna sevk edildi” açıklamasını yaptı. Kazanın San Bernardino'yla Inyo County sınırı yakınında meydana geldiği belirtildi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bölgeden yükselen yoğun siyah duman dikkat çekti. Kaza anına ait video kayıtlarında uçağın yere çakılmadan önce bir paraşüt açıldığı görüldü.İtfaiye yetkilileri, pilotun fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrıldığını ve hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

