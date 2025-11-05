https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/abdde-kargo-ucagi-yerlesim-yerine-dustu-en-az-7-can-kaybi-1100743030.html
ABD'de kargo uçağı yerleşim yerine düştü: En az 7 can kaybı
ABD'de kargo uçağı yerleşim yerine düştü: En az 7 can kaybı
ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde kargo uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Yerleşim yeri yakınında düşen uçağın enkazında yangın çıktı... 05.11.2025
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, yerel saat ile 17.15 sıralarında Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan kargo uçağının kısa süre sonra düştüğünü duyurdu.En az 7 can kaybı olduğunu belirten yetkililer, 10'a yakın yaralı olduğunu açıkladı. Uçağın Honolulu'ya gittiği ve kalkıştan hemen sonra havalimanı çevresindeki yerleşim yerinin yakınına düştüğünü duyurdu. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Kentucky'den gelen görüntülerin "yürek parçalayıcı" olduğunu belirterek, "Lütfen bu korkunç kazadan etkilenen Louisville halkı ve uçuş ekibi için dua edin" dedi.Havalimanı uçuşa kapatıldıKentucky Valisi Andy Beshear, eyaletin Lousville kentindeki Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza hakkında açıklama yaptı. UPS kargo şirketine ait uçağın pistte havalandıktan kısa bir süre sonra düştüğü ifade edildi. Honolulu'ya doğru hareket eden UPS 2976 sefer sayılı MD-11 tipi söz konusu uçağın düşme nedeninin araştırıldığı kaydedildi. Kazanın ardından havalimanının uçuşa kapatıldığı öğrenildi.
ABD'de kargo uçağı yerleşim yerine düştü: En az 7 can kaybı
06:43 05.11.2025 (güncellendi: 08:00 05.11.2025)
ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde kargo uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Yerleşim yeri yakınında düşen uçağın enkazında yangın çıktı. En az 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 10'a yakın yaralılar var.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, yerel saat ile 17.15 sıralarında Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan kargo uçağının kısa süre sonra düştüğünü duyurdu.
En az 7 can kaybı olduğunu belirten yetkililer, 10'a yakın yaralı olduğunu açıkladı.
Uçağın Honolulu'ya gittiği ve kalkıştan hemen sonra havalimanı çevresindeki yerleşim yerinin yakınına düştüğünü duyurdu.
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Kentucky'den gelen görüntülerin "yürek parçalayıcı" olduğunu belirterek, "Lütfen bu korkunç kazadan etkilenen Louisville halkı ve uçuş ekibi için dua edin" dedi.
Havalimanı uçuşa kapatıldı
Kentucky Valisi Andy Beshear, eyaletin Lousville kentindeki Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza hakkında açıklama yaptı. UPS kargo şirketine ait uçağın pistte havalandıktan kısa bir süre sonra düştüğü ifade edildi.
Honolulu'ya doğru hareket eden UPS 2976 sefer sayılı MD-11 tipi söz konusu uçağın düşme nedeninin araştırıldığı kaydedildi. Kazanın ardından havalimanının uçuşa kapatıldığı öğrenildi.