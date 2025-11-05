https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/abdde-kargo-ucagi-yerlesim-yerine-dustu-en-az-7-can-kaybi-1100743030.html

ABD'de kargo uçağı yerleşim yerine düştü: En az 7 can kaybı

ABD'de kargo uçağı yerleşim yerine düştü: En az 7 can kaybı

Sputnik Türkiye

ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde kargo uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Yerleşim yeri yakınında düşen uçağın enkazında yangın çıktı... 05.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-05T06:43+0300

2025-11-05T06:43+0300

2025-11-05T08:00+0300

dünya

abd

kentucky

louisville

ups

abd federal havacılık i̇daresi (faa)

uçak kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100742873_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_5ec9548569f17243426058dde35b7d98.jpg

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, yerel saat ile 17.15 sıralarında Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan kargo uçağının kısa süre sonra düştüğünü duyurdu.En az 7 can kaybı olduğunu belirten yetkililer, 10'a yakın yaralı olduğunu açıkladı. Uçağın Honolulu'ya gittiği ve kalkıştan hemen sonra havalimanı çevresindeki yerleşim yerinin yakınına düştüğünü duyurdu. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Kentucky'den gelen görüntülerin "yürek parçalayıcı" olduğunu belirterek, "Lütfen bu korkunç kazadan etkilenen Louisville halkı ve uçuş ekibi için dua edin" dedi.Havalimanı uçuşa kapatıldıKentucky Valisi Andy Beshear, eyaletin Lousville kentindeki Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza hakkında açıklama yaptı. UPS kargo şirketine ait uçağın pistte havalandıktan kısa bir süre sonra düştüğü ifade edildi. Honolulu'ya doğru hareket eden UPS 2976 sefer sayılı MD-11 tipi söz konusu uçağın düşme nedeninin araştırıldığı kaydedildi. Kazanın ardından havalimanının uçuşa kapatıldığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/abdde-ucak-kazasi-louisville-havaalani-yakinlarinda-icinde-3-kisi-bulunan-kargo-ucagi-dustu-1100739030.html

abd

kentucky

louisville

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, kentucky, louisville, ups, abd federal havacılık i̇daresi (faa), uçak kazası