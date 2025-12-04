Türkiye
ABD: G20'de Güney Afrika yerine Polonya'ya ağırlayacağız
ABD: G20'de Güney Afrika yerine Polonya'ya ağırlayacağız
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin, Güney Afrika yerine Polonya'yı G20'de ağırlayacağını söyledi.
dünya
abd
marco rubio
güney afrika
polonya
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, ABD'nin Varşova'nın örgütte 'hak ettiği yeri alacağına' inandığını belirterek, Polonya'yı gelecek yıl yapılacak G20 zirvesine davet etmeyi planladığını söyledi.Rubio, gelecek yıl ABD'de yapılacak G20 zirvesine ilişkin kaleme aldığı yazıda, "Özellikle bir zamanlar Demir Perde'nin arkasında sıkışıp kalmış ancak şu anda dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Polonya, G20'de hak ettiği yeri almak üzere aramıza katılacak" ifadelerini kullandı.Rubio, Trump yönetiminin Güney Afrika'yı zirveye davet etmeme kararını yineleyerek, ülkeyi bir kez daha ırkçılık yapmakla ve vatandaşlarına yönelik şiddete karşı hoşgörüsüzlükle suçladı.
güney afrika
polonya
abd, marco rubio, güney afrika, polonya
abd, marco rubio, güney afrika, polonya

ABD: G20'de Güney Afrika yerine Polonya'ya ağırlayacağız

00:07 04.12.2025
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin, Güney Afrika yerine Polonya'yı G20'de ağırlayacağını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, ABD'nin Varşova'nın örgütte 'hak ettiği yeri alacağına' inandığını belirterek, Polonya'yı gelecek yıl yapılacak G20 zirvesine davet etmeyi planladığını söyledi.
Rubio, gelecek yıl ABD'de yapılacak G20 zirvesine ilişkin kaleme aldığı yazıda, "Özellikle bir zamanlar Demir Perde'nin arkasında sıkışıp kalmış ancak şu anda dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Polonya, G20'de hak ettiği yeri almak üzere aramıza katılacak" ifadelerini kullandı.
Rubio, Trump yönetiminin Güney Afrika'yı zirveye davet etmeme kararını yineleyerek, ülkeyi bir kez daha ırkçılık yapmakla ve vatandaşlarına yönelik şiddete karşı hoşgörüsüzlükle suçladı.
