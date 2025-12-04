https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/abd-g20de-guney-afrika-yerine-polonyaya-agirlayacagiz-1101528334.html
ABD: G20'de Güney Afrika yerine Polonya'ya ağırlayacağız
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin, Güney Afrika yerine Polonya'yı G20'de ağırlayacağını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, ABD'nin Varşova'nın örgütte 'hak ettiği yeri alacağına' inandığını belirterek, Polonya'yı gelecek yıl yapılacak G20 zirvesine davet etmeyi planladığını söyledi.Rubio, gelecek yıl ABD'de yapılacak G20 zirvesine ilişkin kaleme aldığı yazıda, "Özellikle bir zamanlar Demir Perde'nin arkasında sıkışıp kalmış ancak şu anda dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Polonya, G20'de hak ettiği yeri almak üzere aramıza katılacak" ifadelerini kullandı.Rubio, Trump yönetiminin Güney Afrika'yı zirveye davet etmeme kararını yineleyerek, ülkeyi bir kez daha ırkçılık yapmakla ve vatandaşlarına yönelik şiddete karşı hoşgörüsüzlükle suçladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, ABD'nin Varşova'nın örgütte 'hak ettiği yeri alacağına' inandığını belirterek, Polonya'yı gelecek yıl yapılacak G20 zirvesine davet etmeyi planladığını söyledi.
Rubio, gelecek yıl ABD'de yapılacak G20 zirvesine ilişkin kaleme aldığı yazıda, "Özellikle bir zamanlar Demir Perde'nin arkasında sıkışıp kalmış ancak şu anda dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Polonya, G20'de hak ettiği yeri almak üzere aramıza katılacak" ifadelerini kullandı.
Rubio, Trump yönetiminin Güney Afrika'yı zirveye davet etmeme kararını yineleyerek, ülkeyi bir kez daha ırkçılık yapmakla ve vatandaşlarına yönelik şiddete karşı hoşgörüsüzlükle suçladı.