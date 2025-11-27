https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/guney-afrika-ulkemiz-g20ye-tam-aktif-ve-yapici-bir-uye-olarak-katilmaya-devam-edecektir-1101323975.html
Güney Afrika: Ülkemiz G20'ye tam, aktif ve yapıcı bir üye olarak katılmaya devam edecektir
Güney Afrika: Ülkemiz G20'ye tam, aktif ve yapıcı bir üye olarak katılmaya devam edecektir
Sputnik Türkiye
Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2026’da Miami’de düzenlenecek G20 Zirvesi’ne 'ülkedeki beyazlara yönelik şiddeti önleyemediği' ve... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T05:20+0300
2025-11-27T05:20+0300
2025-11-27T05:20+0300
dünya
abd
güney afrika
güney afrika cumhuriyeti
g20
g20 liderler zirvesi
g20 zirvesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101084017_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7abb043c92abddc9b61dea281bb7ac51.jpg
Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın, Trump'ın Güney Afrika'nın gelecek yıl ABD'de düzenlenecek G20 toplantılarına katılımına ilişkin yaptığı açıklamayı üzüntüyle not ettiği belirtildi.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Açıklamada, ABD ile diplomatik ilişkileri yeniden düzenlemek için gösterilen çabalara ve sayısız girişime rağmen Trump'ın Güney Afrika hakkında yanlış bilgi ve çarpıtmalara dayanarak cezalandırıcı önlemler uygulamaya devam etmesinin üzüntüyle karşılandığı kaydedildi.'G20 dönem başkanlığı Bakanlık binasında teslim edildi'Açıklamada, ABD'nin zirveye katılmaması nedeniyle G20 dönem başkanlığı devir tesliminin, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı ofisinde ABD'nin Pretorya Büyükelçiliği yetkilisine teslim edildiği bildirildi.Trump, Güney Afrika’daki beyaz azınlığa yönelik 'ırk temelli ayrımcılık' iddialarını gerekçe göstererek zirveye katılmamıştı. Washington, zirvenin sonunda dönem başkanlığının devri için Pretorya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Marc D. Dillard başkanlığında küçük bir heyet görevlendirmişti. Ancak ev sahibi Güney Afrika, ABD’den üst düzey katılım olmadığı için devir teslim törenini gerçekleştirmemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/trump-guney-afrika-2026-g20ye-davet-almayacak-1101323225.html
güney afrika
güney afrika cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101084017_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727e13c81578d1199343a7c20e86cf9a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, güney afrika, güney afrika cumhuriyeti, g20, g20 liderler zirvesi, g20 zirvesi
abd, güney afrika, güney afrika cumhuriyeti, g20, g20 liderler zirvesi, g20 zirvesi
Güney Afrika: Ülkemiz G20'ye tam, aktif ve yapıcı bir üye olarak katılmaya devam edecektir
Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2026’da Miami’de düzenlenecek G20 Zirvesi’ne 'ülkedeki beyazlara yönelik şiddeti önleyemediği' ve 'başkanlığı ABD’ye devretmediği' gerekçesiyle davet edilmemesi kararını üzücü bulduğunu ve dönem başkanlığının Bakanlık binasında teslim edildiğini açıkladı.
Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın, Trump'ın Güney Afrika'nın gelecek yıl ABD'de düzenlenecek G20 toplantılarına katılımına ilişkin yaptığı açıklamayı üzüntüyle not ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Güney Afrika, kendi adına ve hakkıyla G20 üyesidir. G20 üyeliği diğer tüm üyelerin isteği üzerinedir. Güney Afrika, G20'ye tam, aktif ve yapıcı bir üye olarak katılmaya devam edecektir. G20 üyelerini, tüm üyelerinin eşit şartlarda tüm yapılarına katıldığı, uzlaşıya dayalı çok taraflılık ruhuyla faaliyetlerini sürdürmeye çağırıyoruz."
Açıklamada, ABD ile diplomatik ilişkileri yeniden düzenlemek için gösterilen çabalara ve sayısız girişime rağmen Trump'ın Güney Afrika hakkında yanlış bilgi ve çarpıtmalara dayanarak cezalandırıcı önlemler uygulamaya devam etmesinin üzüntüyle karşılandığı kaydedildi.
'G20 dönem başkanlığı Bakanlık binasında teslim edildi'
Açıklamada, ABD'nin zirveye katılmaması nedeniyle G20 dönem başkanlığı devir tesliminin, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı ofisinde ABD'nin Pretorya Büyükelçiliği yetkilisine teslim edildiği bildirildi.
Trump, Güney Afrika’daki beyaz azınlığa yönelik 'ırk temelli ayrımcılık' iddialarını gerekçe göstererek zirveye katılmamıştı. Washington, zirvenin sonunda dönem başkanlığının devri için Pretorya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Marc D. Dillard başkanlığında küçük bir heyet görevlendirmişti. Ancak ev sahibi Güney Afrika, ABD’den üst düzey katılım olmadığı için devir teslim törenini gerçekleştirmemişti.