Güney Afrika: Ülkemiz G20'ye tam, aktif ve yapıcı bir üye olarak katılmaya devam edecektir

Güney Afrika: Ülkemiz G20'ye tam, aktif ve yapıcı bir üye olarak katılmaya devam edecektir

Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2026'da Miami'de düzenlenecek G20 Zirvesi'ne 'ülkedeki beyazlara yönelik şiddeti önleyemediği' ve...

Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın, Trump'ın Güney Afrika'nın gelecek yıl ABD'de düzenlenecek G20 toplantılarına katılımına ilişkin yaptığı açıklamayı üzüntüyle not ettiği belirtildi.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Açıklamada, ABD ile diplomatik ilişkileri yeniden düzenlemek için gösterilen çabalara ve sayısız girişime rağmen Trump'ın Güney Afrika hakkında yanlış bilgi ve çarpıtmalara dayanarak cezalandırıcı önlemler uygulamaya devam etmesinin üzüntüyle karşılandığı kaydedildi.'G20 dönem başkanlığı Bakanlık binasında teslim edildi'Açıklamada, ABD'nin zirveye katılmaması nedeniyle G20 dönem başkanlığı devir tesliminin, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı ofisinde ABD'nin Pretorya Büyükelçiliği yetkilisine teslim edildiği bildirildi.Trump, Güney Afrika’daki beyaz azınlığa yönelik 'ırk temelli ayrımcılık' iddialarını gerekçe göstererek zirveye katılmamıştı. Washington, zirvenin sonunda dönem başkanlığının devri için Pretorya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Marc D. Dillard başkanlığında küçük bir heyet görevlendirmişti. Ancak ev sahibi Güney Afrika, ABD’den üst düzey katılım olmadığı için devir teslim törenini gerçekleştirmemişti.

