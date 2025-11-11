Barrack: Sorunun ortağa dönüştüğü bir süreçten geçiyoruz

Toplantı müthişti. Bence bu çok önemli bir andı, çok önemli bir gündü. 'Sorunun ortağa dönüştüğü' bizim için DEAŞ’la ve terörle mücadelede kilit bir ortak haline gelmesi tarihi bir gelişme. Hepsiyle gerçekten gurur duyuyorum. DEAŞ karşıtı koalisyona katılım, bu toplantının konusuydu zaten. Başkan’ın yaklaşımı, “sarmak” değil “açmak.” Yani bölgenin kendi sorunlarını çözmeye başlaması. Suriye Hükümeti’nin DEAŞ karşıtı koalisyona katılması da bunun nasıl yapıldığının mükemmel bir örneği. Entegrasyon, Başkan’ın planının bir parçası. Bu, sürecin doğal bir parçası ve her şey eş zamanlı olarak ilerliyor. Herkes harika bir iş çıkarıyor.