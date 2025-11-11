Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/barrack-sorunun-ortaga-donustugu-bir-surecten-geciyoruz-1100878023.html
Barrack: Sorunun ortağa dönüştüğü bir süreçten geçiyoruz
Barrack: Sorunun ortağa dönüştüğü bir süreçten geçiyoruz
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Washington'daki temasların ardından yaptığı açıklamada, bölgesel sorunların çözümünde diyalog ve işbirliğinin önemine... 11.11.2025
Beyaz Saray'daki temaslarının ardından açıklamalarda bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, toplantıların verimli geçtiğini belirterek, CNN Türk'e yaptığı değerlendirmede, toplantının önemine dikkat çektiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Barrack: Sorunun ortağa dönüştüğü bir süreçten geçiyoruz

03:02 11.11.2025
© AP Photo / Bebeto MatthewsTom Barrack
© AP Photo / Bebeto Matthews
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Washington’daki temasların ardından yaptığı açıklamada, bölgesel sorunların çözümünde diyalog ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı.
Beyaz Saray’daki temaslarının ardından açıklamalarda bulunan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, toplantıların verimli geçtiğini belirterek, CNN Türk’e yaptığı değerlendirmede, toplantının önemine dikkat çektiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Toplantı müthişti. Bence bu çok önemli bir andı, çok önemli bir gündü. 'Sorunun ortağa dönüştüğü' bizim için DEAŞ’la ve terörle mücadelede kilit bir ortak haline gelmesi tarihi bir gelişme. Hepsiyle gerçekten gurur duyuyorum. DEAŞ karşıtı koalisyona katılım, bu toplantının konusuydu zaten. Başkan’ın yaklaşımı, “sarmak” değil “açmak.” Yani bölgenin kendi sorunlarını çözmeye başlaması. Suriye Hükümeti’nin DEAŞ karşıtı koalisyona katılması da bunun nasıl yapıldığının mükemmel bir örneği. Entegrasyon, Başkan’ın planının bir parçası. Bu, sürecin doğal bir parçası ve her şey eş zamanlı olarak ilerliyor. Herkes harika bir iş çıkarıyor.
