Zaharova, Rus varlıklarını kullanma girişimlerini ‘ortak sorumluluk’ olarak nitelendirdi

Zaharova, Rus varlıklarını kullanma girişimlerini 'ortak sorumluluk' olarak nitelendirdi

03.12.2025

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Batılı ülkelerin, özellikle de İngiltere'nin Belçika'yı Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını kullanmaya ikna etme girişimlerinin ‘ortak sorumluluk’ anlamına geldiğini ifade etti.Zaharova, “Her şey doğru. Tek bir şey hariç, Belçika daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı. Fakat İngiltere yapıyor. Ve işte İngiltere, diğer herkesin bunu yapmaya başlamasını istiyor. Ortak sorumluluk” ifadelerini kullandı.Belçika Başbakanı Bart De Wever daha önce Rusya’nın Ukrayna’da yenilgiye uğradığına hiç kimsenin inanmadığını belirterek, bu yöndeki söylemleri ‘hikaye’ ve ‘tam bir hayal’ olarak nitelemiş, daha önce hiç kimsenin başka bir ülkenin dondurulmuş varlıklarını ‘çalmadığını’ vurgulamıştı.

