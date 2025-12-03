https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/yunan-ciftciler-ab-gecikmelerini-protesto-ediyor-sinir-kapilari-traktorlerle-kapatildi-1101521503.html

Yunan çiftçiler AB gecikmelerini protesto ediyor: Sınır kapıları traktörlerle kapatıldı

Yunan çiftçiler AB gecikmelerini protesto ediyor: Sınır kapıları traktörlerle kapatıldı

Sputnik Türkiye

Yunan çiftçiler, AB destekli sübvansiyon ödemelerindeki gecikmeleri protesto etmek için kuzey sınır kapılarını traktörleriyle kapattı. Başbakan Mitsotakis... 03.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-03T19:01+0300

2025-12-03T19:01+0300

2025-12-03T19:06+0300

dünya

avrupa

makedonya

bulgaristan

ab

avrupa birliği

gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan)

yunanistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101521166_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_dc75c5f005c722f00a800dec94339a9e.jpg

Yunanistan'ın kuzeyindeki çiftçiler, Avrupa Birliği destekli sübvansiyon ödemelerindeki gecikmeleri protesto etmek için sınır kapılarını traktör konvoylarıyla kapattı. Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye'ye giden yolları kesen çiftçiler, sürücüleri uzun dolambaçlı yollara yönlendirdi.Protestolar, AB fonlarına yönelik yaygın dolandırıcılık iddialarının ortaya çıkmasının ardından sübvansiyon ödemelerindeki gecikmeler üzerine patlak verdi. Başbakan'dan diyalog çağrısıYunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, hükümetin çiftçilerle diyaloga açık olduğunu ancak yıkıcı protesto eylemlerine karşı uyardı. Mitsotakis, "Çiftçilerimizin de aşırı eylemlerin, otoyolların uzun süreli kapanmalarının, gümrük kapanmalarının, havaalanı kapanmalarının çabalarına yardımcı olmayan eylemler olduğunu anladığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Şiddetli çatışmalar yaşandıProtestolar pazar günü başladı ve Larissa'daki Nikaia ve Platykampos köylerinde çiftçilerin otoyola yaklaşmaya çalışması ve çevik kuvvet polisiyle çatışmasıyla şiddetli olaylara sahne oldu.İki gösterici ve iki polis memurunun yaralandığı olaylarda üç kişi tutuklandı.Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi'nin (EPPO) soruşturması kapsamında, toplam 19.6 milyon euro sübvansiyon alan 324 kişi tespit edildi. Yetkililer, "sistematik büyük ölçekli sübvansiyon dolandırıcılığı şeması ve kara para aklama faaliyetleriyle" bağlantılı soruşturma nedeniyle son haftalarda onlarca kişiyi tutukladı. Protestoların cuma gününe kadar Yunanistan geneline yayılması ve daha fazla yol barikatı kurulması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/cumhurbaskani-erdogan-finlandiya-cumhurbaskani-stubbla-gorustu-1101520313.html

makedonya

bulgaristan

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, makedonya, bulgaristan, ab, avrupa birliği, gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan), yunanistan