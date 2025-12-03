https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/cumhurbaskani-erdogan-finlandiya-cumhurbaskani-stubbla-gorustu-1101520313.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'la görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 03.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088673743_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b9295898976c7cc05bf37f1d93e93481.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'la görüştü.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre görüşmede, Türkiye–Finlandiya ikili ilişkileri ve bölgesel-küresel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya arasındaki barış sürecinin başarıyla sonuçlanması için yoğun çaba gösterdiğini vurguladı.İki liderin, mevcut işbirliği alanlarını geliştirme ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesine yönelik temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
