Türkiye
SON DAKİKA | Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/cumhurbaskani-erdogan-finlandiya-cumhurbaskani-stubbla-gorustu-1101520313.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'la görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T18:21+0300
2025-12-03T18:21+0300
türki̇ye
türkiye
finlandiya
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088673743_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b9295898976c7cc05bf37f1d93e93481.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'la görüştü.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre görüşmede, Türkiye–Finlandiya ikili ilişkileri ve bölgesel-küresel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya arasındaki barış sürecinin başarıyla sonuçlanması için yoğun çaba gösterdiğini vurguladı.İki liderin, mevcut işbirliği alanlarını geliştirme ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesine yönelik temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/erdogan-ekonomide-rakamlar-onemlidir-ama-aslolan-86-milyonun-dusuncesi-1101504559.html
türki̇ye
finlandiya
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088673743_115:0:763:486_1920x0_80_0_0_a490c27251b336d48e9ddd881d8cb891.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, finlandiya, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
türkiye, finlandiya, rusya, ukrayna, ukrayna krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'la görüştü

18:21 03.12.2025
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'la görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre görüşmede, Türkiye–Finlandiya ikili ilişkileri ve bölgesel-küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya arasındaki barış sürecinin başarıyla sonuçlanması için yoğun çaba gösterdiğini vurguladı.
İki liderin, mevcut işbirliği alanlarını geliştirme ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesine yönelik temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
POLİTİKA
Erdoğan'dan 'Stockholm Sendromu' çıkışı: 'Hadi Türkiye'yi bilmiyorsun, insan bari kendi geçmişini bilir'
12:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала