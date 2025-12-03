Türkiye
Türk mutfağının en kötü yemekleri açıklandı: Listede birinci sıraya hangi yemek oturdu?
Türk mutfağının en kötü yemekleri açıklandı: Listede birinci sıraya hangi yemek oturdu?
Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas kullanıcıların puanlarıyla oluşturulan Türkiye'nin en kötü yemeği listesinde 'kapuska' birinci oldu. 03.12.2025
Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, kullanıcı puanlarıyla belirlenen "en düşük beğeni alan Türk yemekleri" listesini açıkladı. En az beğenilen yemek 'kapuska' olurken, en çok beğenilen yemekler de tek tek sıralandı. Türkiye'de en çok beğenilen yemek ise 'kahvaltı' oldu. Kapuska geçtiğimiz yıl da dünyanın en kötü 100 yemeği listesinde 67. sırada yer almıştı. İşte en az beğenilen 10 Türk yemeği1. Kapuska2. Beyin salatası3. Kaymaklı kayısı4. Kuzu kelle5. Macun6. Mıcırık Aşı (Antep)7. Hoşaf8. Türlü9. Etli bamya10. Tahinli kurabiyeEn çok beğenilen 10 Türk yemeği1. Kahvaltı2. Tombik döner3. Cağ kebabı4. Kayseri yağlaması5. Kalamar tava6. Samsun pidesi7. Ciğer sarma8. Maraş dondurması9. Döner10. Mantı
Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas kullanıcıların puanlarıyla oluşturulan Türkiye'nin en kötü yemeği listesinde 'kapuska' birinci oldu.
Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, kullanıcı puanlarıyla belirlenen "en düşük beğeni alan Türk yemekleri" listesini açıkladı. En az beğenilen yemek 'kapuska' olurken, en çok beğenilen yemekler de tek tek sıralandı. Türkiye'de en çok beğenilen yemek ise 'kahvaltı' oldu. Kapuska geçtiğimiz yıl da dünyanın en kötü 100 yemeği listesinde 67. sırada yer almıştı.

İşte en az beğenilen 10 Türk yemeği

1. Kapuska
2. Beyin salatası
3. Kaymaklı kayısı
4. Kuzu kelle
5. Macun
6. Mıcırık Aşı (Antep)
7. Hoşaf
8. Türlü
9. Etli bamya
10. Tahinli kurabiye

En çok beğenilen 10 Türk yemeği

1. Kahvaltı
2. Tombik döner
3. Cağ kebabı
4. Kayseri yağlaması
5. Kalamar tava
6. Samsun pidesi
7. Ciğer sarma
8. Maraş dondurması
9. Döner
10. Mantı
DÜNYA
Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Türkiye'nin meşhur yemeği listeye girdi
13 Ocak, 21:08
