Yeni grip türü H3N2 dünya genelinde yayılıyor: İngiltere’den ‘maske’ tavsiyesi

Yeni grip türü H3N2 dünya genelinde yayılıyor: İngiltere’den ‘maske’ tavsiyesi

Avustralya’da çıkan ve influenza A alt tiplerinden biri olarak bilinen ‘H3N2’ virüsü, dünya genelinde vaka artışıyla gündemde yer alırken İngiltere’de sağlık yetkilileri vatandaşlara maske takmalarını tavsiye etti.

Dünya genelinde grip vakalarında hızlı artış yaşanırken, Influenza A’nın yeni alt varyantı olan ‘H3N2 Subclade K’, birçok ülkede normalden haftalar önce görülmeye başlandı.Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), bu yılki grip sezonunun ‘olağan dışı erken’ başladığını ve yeni varyantın etkisinin beklenenden daha güçlü olduğunu bildirdi.ECDC’nin açıklamasında, yeni suşun mevcut aşılardan ‘kaçma eğilimi’ göstermesi sebebiyle vaka sayılarında ciddi artışlar yaşandığı belirtildi.‘Vakaların çoğu bu suşa ait’İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHS) tarafından yayımlanan 2025/2026 sezonu raporuna göre, grip vakalarında artış kaydedildi. Vakaların büyük çoğunluğu Influenza A (H3N2) suşuna ait.Ajans tarafından, kalabalık yerlerde yüz maskesi takmak, elleri sık sık yıkamak ve hasta olduklarında evde kalmak gibi önlemler almaları çağrısı yapıldı.Yetkililer, bu erken artışın 'olağanüstü' olduğunu ve geçen sezona kıyasla grip sezonunun haftalar önceden başladığını belirtiyor. Özellikle 5-14 yaş aralığındaki çocuklarda enfeksiyon oranının hızlı yükseldiği, hastaneye başvuru ve grip benzeri semptom gösteren hasta sayısında artış olduğu vurgulanıyor.DSÖ’den de açıklama yapıldıAvrupa ve ABD’de de artıyorABD ve Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde hastanelere başvuruların yükseldiği, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerde ağır seyirlerin görüldüğü açıklandı.Yeni varyantın genetik olarak önceki H3N2 türlerinden belirgin şekilde farklı olduğu, bunun da aşının koruma oranını düşürmüş olabileceği ifade ediliyor.‘Grip belirtileri olan evde kalsın’Sağlık yetkilileri, yeni varyantın yayılma hızının yüksek olması nedeniyle ‘grip belirtileri başlayan kişilerin evde kalmasını, kapalı ve kalabalık alanlarda maske kullanımının artırılmasını ve temel hijyen kurallarına uyulmasınık’ öneriyor.Uzmanlara göre, ‘ağır grip dalgası’ bu kışın sağlık sistemleri üzerinde ciddi baskı yaratabilir.

