Mutasyonlu grip salgını acil servisleri rehin aldı: Türkiye'yi de teğet geçmedi
Mutasyonlu grip salgını acil servisleri rehin aldı: Türkiye'yi de teğet geçmedi
Yeni mutasyona uğrayan H3N2 grip virüsü hızla yayılıyor. Türkiye'de de vaka sayıları artarken acil servislerde yoğunluk yaşanıyor. Uzmanlar ise bu yıl grip... 26.11.2025, Sputnik Türkiye
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni mutasyona uğrayan H3N2 grip virüsü Türkiye'de hızla yayılıyor. Acil servislerdeki yoğunluğun arttığına dikkat çeken uzmanlar, virüsün bulaş hızının çok yüksek olduğunun altını çiziyor. Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Alpar, "Bu yılki sezonun diğer yıllara göre daha kuvvetli geçme ihtimali var" derken aralık ve ocak ayına dikkat çekti. Yedi mutasyon geçirdiAvustralya’da ortaya çıkan ve 7 mutasyon geçirdiği doğrulanan yeni H3N2 grip virüsünün birçok ülkeyi etkisi altına aldı. Virüsün alışılmadık hızla yayılması ve bağışıklık sisteminin önceki yıllardan kalan savunmasını kısmen aşması, kışı daha başlamadan tedirgin edici bir belirsizliğe sürüklüyor. Okulların açılmasıyla vakaların patladığı ülkelerde hastalık özellikle çocuklar ve genç yetişkinlerde hızla yayılırken, uzmanlar “bu dalganın Türkiye’yi teğet geçmesinin çok zor olduğunu” belirtiyor.Hürriyet'in haberine göre, bu virüsün her yıl görülen mevsimsel gribin bir çeşidi olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Alpar, "H3N2, her yıl gördüğümüz mevsimsel gribin bir çeşidi. Yani tamamen “yeni bir virüs” değil, gribin uzun süredir bilinen bir alt tipi. Bu yıl Avustralya’da ortaya çıkan H3N2 varyantında virüsün yüzeyinde yaklaşık 7 önemli değişiklik (mutasyon) tespit edildi" dedi. Virüsün yenilenmiş halinin bağışıklıktan kısmen kaçabildiğini ve bu yüzden daha çok sayıda kişinin hastalanmasına neden olduğunu dile getiren Dr. Alpar, sorunun virüsün ölümcüllüğünden değil daha hızlı yayılmasından kaynaklandığını vurguladı. Daha zor bir grip sezonu bekleniyor'Bu yılki sezonun diğer yıllara göre daha kuvvetli geçme ihtimali var' diyen Dr. Alpar şu bilgileri paylaştı: Aralık ve ocak aylarına dikkat çekti Türkiye’de grip sezonu başladığını ve solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış görüldüğünün altını çizen Süleyman Alpar, “Şu anda acillerde ve polikliniklerde grip benzeri hastalık başvuruları artıyor, RSV ve diğer virüslerle birlikte karma bir tablo yaşanıyor, yoğunluk her hafta biraz daha yükseliyor. Henüz “tıka basa dolu” bir dönem değil ama yükseliş eğilimi net” ifadelerini kullandı.“Türkiye’de grip genelde Aralık-Ocak döneminde hızlanır, Ocak-Şubat arasında en yoğun dönemine ulaşır” diyen Süleyman Alpar, şöyle devam etti:“Bu yıl Avrupa’daki erken dalga ve Avustralya’daki yoğun sezon nedeniyle, Türkiye’de de Aralık ortasından itibaren belirgin bir tırmanış, Ocak-Şubat’ta güçlü bir grip dönemi görmemiz olası. Kısacası bu yıl sezonun biraz daha erken ve daha yoğun olma ihtimali var.”Bu belirtilere dikkat Belirtilerin değişmediğini ve tabloya yeni belirtilerin eklenmediğini söyleyen Süleyman Alpar, şu işaretlere dikkat çekti:AteşBoğaz ağrısıBaş ağrısıKas-eklem ağrılarıBurun akıntısı/tıkanıklığıHalsizlikÖksürük
Mutasyonlu grip salgını acil servisleri rehin aldı: Türkiye'yi de teğet geçmedi

14:14 26.11.2025 (güncellendi: 14:15 26.11.2025)
Yeni mutasyona uğrayan H3N2 grip virüsü hızla yayılıyor. Türkiye'de de vaka sayıları artarken acil servislerde yoğunluk yaşanıyor. Uzmanlar ise bu yıl grip salgınının diğer yıllara göre daha sert geçeceğini belirtiyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni mutasyona uğrayan H3N2 grip virüsü Türkiye'de hızla yayılıyor. Acil servislerdeki yoğunluğun arttığına dikkat çeken uzmanlar, virüsün bulaş hızının çok yüksek olduğunun altını çiziyor. Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Alpar, "Bu yılki sezonun diğer yıllara göre daha kuvvetli geçme ihtimali var" derken aralık ve ocak ayına dikkat çekti.

Yedi mutasyon geçirdi

Avustralya’da ortaya çıkan ve 7 mutasyon geçirdiği doğrulanan yeni H3N2 grip virüsünün birçok ülkeyi etkisi altına aldı. Virüsün alışılmadık hızla yayılması ve bağışıklık sisteminin önceki yıllardan kalan savunmasını kısmen aşması, kışı daha başlamadan tedirgin edici bir belirsizliğe sürüklüyor. Okulların açılmasıyla vakaların patladığı ülkelerde hastalık özellikle çocuklar ve genç yetişkinlerde hızla yayılırken, uzmanlar “bu dalganın Türkiye’yi teğet geçmesinin çok zor olduğunu” belirtiyor.
Hürriyet'in haberine göre, bu virüsün her yıl görülen mevsimsel gribin bir çeşidi olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Alpar, "H3N2, her yıl gördüğümüz mevsimsel gribin bir çeşidi. Yani tamamen “yeni bir virüs” değil, gribin uzun süredir bilinen bir alt tipi. Bu yıl Avustralya’da ortaya çıkan H3N2 varyantında virüsün yüzeyinde yaklaşık 7 önemli değişiklik (mutasyon) tespit edildi" dedi. Virüsün yenilenmiş halinin bağışıklıktan kısmen kaçabildiğini ve bu yüzden daha çok sayıda kişinin hastalanmasına neden olduğunu dile getiren Dr. Alpar, sorunun virüsün ölümcüllüğünden değil daha hızlı yayılmasından kaynaklandığını vurguladı.

Daha zor bir grip sezonu bekleniyor

'Bu yılki sezonun diğer yıllara göre daha kuvvetli geçme ihtimali var' diyen Dr. Alpar şu bilgileri paylaştı:

"Normal bir grip sezonunda 100 kişi yaklaşık 120 kişiye hastalık bulaştırabilir” diyen Süleyman Alpar, “Bu yeni H3N2 varyantında bu sayı tahminen 140 kişiye çıkıyor. Aradaki fark küçük gibi görünse de bulaş zinciri hızlanıyor ve vaka sayıları daha çabuk artıyor. Özetle, iki kat daha bulaşıcı değil, ama dalgayı daha hızlı büyüten bir fark var"

Aralık ve ocak aylarına dikkat çekti

Türkiye’de grip sezonu başladığını ve solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış görüldüğünün altını çizen Süleyman Alpar, “Şu anda acillerde ve polikliniklerde grip benzeri hastalık başvuruları artıyor, RSV ve diğer virüslerle birlikte karma bir tablo yaşanıyor, yoğunluk her hafta biraz daha yükseliyor. Henüz “tıka basa dolu” bir dönem değil ama yükseliş eğilimi net” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de grip genelde Aralık-Ocak döneminde hızlanır, Ocak-Şubat arasında en yoğun dönemine ulaşır” diyen Süleyman Alpar, şöyle devam etti:

“Bu yıl Avrupa’daki erken dalga ve Avustralya’daki yoğun sezon nedeniyle, Türkiye’de de Aralık ortasından itibaren belirgin bir tırmanış, Ocak-Şubat’ta güçlü bir grip dönemi görmemiz olası. Kısacası bu yıl sezonun biraz daha erken ve daha yoğun olma ihtimali var.”

Bu belirtilere dikkat

Belirtilerin değişmediğini ve tabloya yeni belirtilerin eklenmediğini söyleyen Süleyman Alpar, şu işaretlere dikkat çekti:
Ateş
Boğaz ağrısı
Baş ağrısı
Kas-eklem ağrıları
Burun akıntısı/tıkanıklığı
Halsizlik
Öksürük
