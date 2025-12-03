https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/usakov-rusya-su-anda-ukrayna-cozumunu-yalnizca-abd-ile-muzakere-ediyor-1101516625.html

Uşakov: Rusya şu anda Ukrayna çözümünü yalnızca ABD ile müzakere ediyor

Uşakov: Rusya şu anda Ukrayna çözümünü yalnızca ABD ile müzakere ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rusya’nın şu anda Ukrayna çözümünü yalnızca ABD ile müzakere ettiğini belirtti. 03.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-03T16:53+0300

2025-12-03T16:53+0300

2025-12-03T17:14+0300

dünya

rusya

kremlin

yuriy uşakov

abd

ukrayna

müzakere

nato

hindistan başbakanı narendra modi

rusya merkez bankası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1b/1077824338_0:166:3050:1882_1920x0_80_0_0_392cde8637b9bfc7050068dab9a437cf.jpg

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, bugünkü basın toplantısında gazetecilere Rusya ile ABD arasında Ukrayna'da çözüm konusunda gerçekleşen temaslar hakkında açıklamalarda bulundu, şu anda Rus yetkililerin sadece ABD'li meslektaşlarıyla müzakere yürüttüğü bilgisini verdi.Uşakov’un gazetecilere yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:🔻Rus ordusunun savaş alanındaki başarıları, müzakerelerin gidişatını ve niteliğini olumlu yönde etkiledi.🔻Rusya görüşlerini dile getirdi, ABD ise onları dikkate almaya hazır olduğunu teyit etti.🔻Rusya’nın diyaloğa açık olmasına rağmen Ukraynalılar İstanbul'da müzakerelere devam etmeyi reddetti, Avrupalılar ise her türlü teması reddediyor.🔻Görüşmede Ukrayna'nın NATO'ya katılımı konusu ele alındı.🔻Rusya, ABD ile vardığı anlaşmaya göre Ukrayna'ya ilişkin müzakerelerin ayrıntılarını açıklamayacak.'Putin’in iki günlük Hindistan ziyareti yarın başlıyor'Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rus lider Vladimir Putin’in Perşembe günü iki günlük ziyaret için Hindistan'a hareket edeceğini belirtti.Uşakov, Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin resmi görüşmesinin 5 Aralık'ta olacağını, liderlerin 4 Aralık'ta da gayri resmi olarak bir araya geleceğini ifade etti.Rusya Devlet Başkanı’nın programı çerçevesinde iki ülke arasında 10 hükümetler arası belgenin ve 15'ten fazla ticari anlaşmayı imzalaması bekleniyor. Taraflar ayrıca Rusya-Hindistan iş forumuna katılacak.Putin ile birlikte Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Maliye Bakanı Anton Siluanov'un yanı sıra Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'nın da aralarında bulunduğu toplam 7 bakan Hindistan'a gidiyor.Rus heyetinde ayrıca Rosneft Başkanı İgor Seçin ve Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan yer alacak. Putin ve Simonyan, RT India televizyonunun açılış törenine katılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/putin-ve-abd-ozel-temsilcisi-witkoff-arasinda-kremlinde-gerceklesen-gorusme-sona-erdi-1101493280.html

rusya

abd

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, yuriy uşakov, abd, ukrayna, müzakere, nato, hindistan başbakanı narendra modi, rusya merkez bankası, elvira nabiullina, rosneft, i̇gor seçin, anton siluanov, andrey belousov, vladimir putin