Uşakov: Rusya şu anda Ukrayna çözümünü yalnızca ABD ile müzakere ediyor
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rusya’nın şu anda Ukrayna çözümünü yalnızca ABD ile müzakere ettiğini belirtti. 03.12.2025, Sputnik Türkiye
16:53 03.12.2025 (güncellendi: 17:14 03.12.2025)
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, bugünkü basın toplantısında gazetecilere Rusya ile ABD arasında Ukrayna'da çözüm konusunda gerçekleşen temaslar hakkında açıklamalarda bulundu, şu anda Rus yetkililerin sadece ABD'li meslektaşlarıyla müzakere yürüttüğü bilgisini verdi.
Uşakov’un gazetecilere yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
🔻Rus ordusunun savaş alanındaki başarıları, müzakerelerin gidişatını ve niteliğini olumlu yönde etkiledi.
🔻Rusya görüşlerini dile getirdi, ABD ise onları dikkate almaya hazır olduğunu teyit etti.
🔻Rusya’nın diyaloğa açık olmasına rağmen Ukraynalılar İstanbul'da müzakerelere devam etmeyi reddetti, Avrupalılar ise her türlü teması reddediyor.
🔻Görüşmede Ukrayna'nın NATO'ya katılımı konusu ele alındı.
🔻Rusya, ABD ile vardığı anlaşmaya göre Ukrayna'ya ilişkin müzakerelerin ayrıntılarını açıklamayacak.
'Putin’in iki günlük Hindistan ziyareti yarın başlıyor'
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rus lider Vladimir Putin’in Perşembe günü iki günlük ziyaret için Hindistan'a hareket edeceğini belirtti.
Uşakov, Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin resmi görüşmesinin 5 Aralık'ta olacağını, liderlerin 4 Aralık'ta da gayri resmi olarak bir araya geleceğini ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı’nın programı çerçevesinde iki ülke arasında 10 hükümetler arası belgenin ve 15'ten fazla ticari anlaşmayı imzalaması bekleniyor. Taraflar ayrıca Rusya-Hindistan iş forumuna katılacak.
Putin ile birlikte Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Maliye Bakanı Anton Siluanov'un yanı sıra Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'nın da aralarında bulunduğu toplam 7 bakan Hindistan'a gidiyor.
Rus heyetinde ayrıca Rosneft Başkanı İgor Seçin ve Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan yer alacak. Putin ve Simonyan, RT India televizyonunun açılış törenine katılacak.