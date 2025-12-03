Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/tuttur-hakkindaki-iddialari-yayan-kisi-tutuklandi-1101496743.html
'Tuttur' hakkındaki iddiaları yayan kişi tutuklandı
'Tuttur' hakkındaki iddiaları yayan kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Tuttur.com'daki verilerin silindiğini" iddia eden sosyal medya kullanıcısı Y.K.'nın tutuklandığını duyurdu. 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T08:52+0300
2025-12-03T08:52+0300
spor
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
cumhuriyet başsavcılığı
tuttur
saran holding
sadettin saran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102012/79/1020127901_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e73736b5b3b1e71da9ac973ae6f29b20.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapmasında "Tuttur.com'daki verilerin silindiğini" iddia eden sosyal medya kullanıcısı Y.K.'nın tutuklandığını duyurdu. Teknik incelemelerde, verilerde "iddia edildiği üzere www.tuttur.com şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı" tespit edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/sans-oyunu-sitesi-tuttur-hakkinda-sorusturma-1101262496.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102012/79/1020127901_119:0:1024:679_1920x0_80_0_0_7f1b8dc4c3c2b7f02938b0bf5c4f4018.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, tuttur, saran holding, sadettin saran
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, tuttur, saran holding, sadettin saran

'Tuttur' hakkındaki iddiaları yayan kişi tutuklandı

08:52 03.12.2025
© Fotoğraf : İstanbul Adliyesiİstanbul Adliyesi
İstanbul Adliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
© Fotoğraf : İstanbul Adliyesi
Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Tuttur.com'daki verilerin silindiğini" iddia eden sosyal medya kullanıcısı Y.K.'nın tutuklandığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapmasında "Tuttur.com'daki verilerin silindiğini" iddia eden sosyal medya kullanıcısı Y.K.'nın tutuklandığını duyurdu. Teknik incelemelerde, verilerde "iddia edildiği üzere www.tuttur.com şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı" tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

"Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen başlatılan soruşturma işlemleri sırasında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan Hakimlik kararı doğrultusunda "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmış olup, düzenlenen raporda; iddia edildiği üzere "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı tespit edilmiştir.

Bu tespit üzerine "X" sosyal medya platformunda bu iddiayı ortaya atan @pameranti rumuzlu kullanıcının Y.K. isimli kişi olduğunun belirlenmesi ile bu kişi hakkında TCK 217/A madesindeki "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu iddiası ile ayrıca yürütülen soruşturmada sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, kamuoyunda geniş yer bulan ve ülkemiz futbolunu ilgilendiren bir soruşturma veya benzer soruşturmalar hakkında yanıltıcı, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu; Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

İnceleme, Bilgisayar, - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
TÜRKİYE
Şans oyunu sitesi Tuttur hakkında soruşturma: Bilgisayarlar inceleniyor
25 Kasım, 10:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала