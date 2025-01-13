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Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Türkiye'nin meşhur yemeği listeye girdi
Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Türkiye'nin meşhur yemeği listeye girdi
Sputnik Türkiye
Taste Atlas (Lezzet Atlası), okurlarından aldığı oylarla dünyanın dört bir yanından en kötü puan alan 100 yiyeceği sıraladığı bir liste yayımladı. Listeye... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T21:08+0300
2025-01-13T21:08+0300
2025-01-13T21:12+0300
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yiyecek kültürü
dünya
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Taste Atlas, okurlarının oylarıyla hazırladığı 'En Kötü 100 Yiyecek' listesine Türkiye'den kapuska yemeği girdi.En kötü 100 yiyecek listesinde, Türkiye'den kapuska yemeği 67. sıradan girerken farklı kültürlerden de ilginç ve alışılmadık yiyecekler bulunuyor. Listeye Finlandiya'nın geleneksel yemeği olan Blodpalt birinci sıradan girerken yemeğin arpa unu ile ren geyiği kanının karıştırılmasıyla yapıldığı belirtildi.Listenin ikinci sırasında, konserve sardalyadan yapılan İspanyol sandviçi Bocadillo de sardinas yer alırken bu geleneksel sandviçinin içinde, zeytinyağı, avokado, haşlanmış yumurta, mayonez, hardal ve sotelenmiş sebzeler gibi çeşitli malzemelerin bulunduğu açıklandı. Üçüncü sırada ise İsveç’in 'calskrove' yemeği yer aldı. Yemek, hamburger ve patates kızartmasıyla doldurulmuş pizzadan oluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dunyanin-en-iyi-10-kuruyemisi-listesi-aciklandi-listede-turk-urunu-de-yer-aldi-1089631028.html
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yemek, yemek programı, kötü, finlandiya, türkiye, lahana, yiyecek, yiyecek kültürü, dünya, mutfak, çorba, tatlı
yemek, yemek programı, kötü, finlandiya, türkiye, lahana, yiyecek, yiyecek kültürü, dünya, mutfak, çorba, tatlı
Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Türkiye'nin meşhur yemeği listeye girdi
21:08 13.01.2025 (güncellendi: 21:12 13.01.2025)
Taste Atlas (Lezzet Atlası), okurlarından aldığı oylarla dünyanın dört bir yanından en kötü puan alan 100 yiyeceği sıraladığı bir liste yayımladı. Listeye Türkiye’den kapuska, 67. sıradan yer alarak 'en kötü 100 yiyecek' arasında kendine bir yer buldu. Dünyanın en kötü yemeği ise Finlandiya'nın kanla yapılan geleneksel yemeği olan blodpalt oldu.
Taste Atlas, okurlarının oylarıyla hazırladığı 'En Kötü 100 Yiyecek' listesine Türkiye'den kapuska yemeği girdi.
En kötü 100 yiyecek listesinde, Türkiye'den kapuska yemeği 67. sıradan girerken farklı kültürlerden de ilginç ve alışılmadık yiyecekler bulunuyor. Listeye Finlandiya'nın geleneksel yemeği olan Blodpalt birinci sıradan girerken yemeğin arpa unu ile ren geyiği kanının karıştırılmasıyla yapıldığı belirtildi.
Listenin ikinci sırasında, konserve sardalyadan yapılan İspanyol sandviçi Bocadillo de sardinas yer alırken bu geleneksel sandviçinin içinde, zeytinyağı, avokado, haşlanmış yumurta, mayonez, hardal ve sotelenmiş sebzeler gibi çeşitli malzemelerin bulunduğu açıklandı. Üçüncü sırada ise İsveç’in 'calskrove' yemeği yer aldı. Yemek, hamburger ve patates kızartmasıyla doldurulmuş pizzadan oluşuyor.