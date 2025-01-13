https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/dunyanin-en-kotu-yemekleri-aciklandi-turkiyenin-meshur-yemegi-listeye-girdi-1092636663.html

Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Türkiye'nin meşhur yemeği listeye girdi

Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Türkiye'nin meşhur yemeği listeye girdi

Sputnik Türkiye

Taste Atlas (Lezzet Atlası), okurlarından aldığı oylarla dünyanın dört bir yanından en kötü puan alan 100 yiyeceği sıraladığı bir liste yayımladı. Listeye... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T21:08+0300

2025-01-13T21:08+0300

2025-01-13T21:12+0300

dünya

yemek

yemek programı

kötü

finlandiya

türkiye

lahana

yiyecek

yiyecek kültürü

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092482388_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_816ee885d9e267106cf4c61878b80f15.jpg

Taste Atlas, okurlarının oylarıyla hazırladığı 'En Kötü 100 Yiyecek' listesine Türkiye'den kapuska yemeği girdi.En kötü 100 yiyecek listesinde, Türkiye'den kapuska yemeği 67. sıradan girerken farklı kültürlerden de ilginç ve alışılmadık yiyecekler bulunuyor. Listeye Finlandiya'nın geleneksel yemeği olan Blodpalt birinci sıradan girerken yemeğin arpa unu ile ren geyiği kanının karıştırılmasıyla yapıldığı belirtildi.Listenin ikinci sırasında, konserve sardalyadan yapılan İspanyol sandviçi Bocadillo de sardinas yer alırken bu geleneksel sandviçinin içinde, zeytinyağı, avokado, haşlanmış yumurta, mayonez, hardal ve sotelenmiş sebzeler gibi çeşitli malzemelerin bulunduğu açıklandı. Üçüncü sırada ise İsveç’in 'calskrove' yemeği yer aldı. Yemek, hamburger ve patates kızartmasıyla doldurulmuş pizzadan oluşuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dunyanin-en-iyi-10-kuruyemisi-listesi-aciklandi-listede-turk-urunu-de-yer-aldi-1089631028.html

finlandiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yemek, yemek programı, kötü, finlandiya, türkiye, lahana, yiyecek, yiyecek kültürü, dünya, mutfak, çorba, tatlı