Trump ve Lula da Silva görüştü: Ayrıca Şara açıklaması geldi
Trump ve Lula da Silva görüştü: Ayrıca Şara açıklaması geldi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya ile ticaret ve yaptırımlar konularında “harika” bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtirken, Suriye Geçiş Devlet Başkanı... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile ticaret ve yaptırımlar da dahil olmak üzere konuları ele aldıkları 'harika' bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.Trump konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Trump'tan Şara açıklaması: 'Güveniyorum'Aynı gün Trump, Suriye Geçiş Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın görevini iyi bir şekilde yerine getireceğine ve bunu başarabileceğine dair kesinlik taşıdığına dair açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, “İyi bir iş çıkaracağını düşünüyorum. Yani, ona çok güveniyorum.” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara
ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya ile ticaret ve yaptırımlar konularında “harika” bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtirken, Suriye Geçiş Devlet Başkanı Ahmed Şara’ya tam güven duyduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile ticaret ve yaptırımlar da dahil olmak üzere konuları ele aldıkları 'harika' bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.
Trump konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Harika bir görüşme yaptık. Ticaret hakkında konuştuk. Yaptırımlar hakkında konuştuk çünkü bildiğiniz gibi, yaşanan bazı olaylarla ilgili olarak yaptırım uyguladım, ama çok iyi bir görüşmeydi

Trump'tan Şara açıklaması: 'Güveniyorum'

Aynı gün Trump, Suriye Geçiş Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın görevini iyi bir şekilde yerine getireceğine ve bunu başarabileceğine dair kesinlik taşıdığına dair açıklamalarda bulundu.
Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, “İyi bir iş çıkaracağını düşünüyorum. Yani, ona çok güveniyorum.” ifadelerini kullandı.
