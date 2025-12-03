https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/trump-ve-lula-da-silva-gorustu-ayrica-sara-aciklamasi-geldi-1101494320.html

Trump ve Lula da Silva görüştü: Ayrıca Şara açıklaması geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya ile ticaret ve yaptırımlar konularında “harika” bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtirken, Suriye Geçiş Devlet Başkanı... 03.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile ticaret ve yaptırımlar da dahil olmak üzere konuları ele aldıkları 'harika' bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.Trump konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Trump'tan Şara açıklaması: 'Güveniyorum'Aynı gün Trump, Suriye Geçiş Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın görevini iyi bir şekilde yerine getireceğine ve bunu başarabileceğine dair kesinlik taşıdığına dair açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, “İyi bir iş çıkaracağını düşünüyorum. Yani, ona çok güveniyorum.” ifadelerini kullandı.

