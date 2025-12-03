TCMB Başkanı Karahan: Fiyat istikrarı, kalıcı ve genele yayılan refah artışı sağlayacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/tcmb-baskani-karahan-fiyat-istikrari-kalici-ve-genele-yayilan-refah-artisi-saglayacak-1101526089.html
21:38 03.12.2025 (güncellendi: 21:39 03.12.2025)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 'Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
Karahan sunumda , rezervlerde 118 milyar dolar artış sağlandığını, 143 milyar dolara ulaşan Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesinin 1 milyar doların altına indiğini söyledi.
Fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda aldıkları mesafeyi önemsediklerini dile getiren Karahan, hem kısa dönem göstergelerin hem orta vadeli görünümün dezenflasyonun sürdüğünü ve süreceğini gösterdiğini kaydetti.
Karahan, beklentileri kalıcı olarak çıpalamak için sıkı para politikası duruşunu sürdüreceklerini ifade etti.
Ekonomideki büyüme devam ederken sektörel dönüşümün de görüldüğünü belirten Karahan, "Fiyat istikrarı, kalıcı ve genele yayılan refah artışı sağlayacak" dedi.
Karahan, yüksek enflasyonun maliyetinin büyüme ve yatırımlarda istikrarsız seyir, alım gücünde düşüş ve verimlilikte azalış olduğunu vurguladı.
Fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme, alım gücü ve verimlilik açısından önemli olduğunu anlatan Karahan, "Toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacağız" ifadesini kullandı.
Karahan, fiyat istikrarının yatırım ve üretim ortamını iyileştirdiğini kaydetti.
Enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana genele yayılan bir gerileme görüldüğünü açıklayan TCMB Başkanı, dezenflasyonun yavaşlasa da sürdüğünü bildirdi.
Karahan, kira ve eğitim kalemlerinin hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini, maliyet artışlarının gerilediğini vurguladı.
Uzun vadeli kredilerin payının sıkılaşma döneminde arttığını bildiren Karahan, şunları kaydetti:
"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."