ABD basını: Belçika'daki gözaltılar AB'yi son yılların en büyük krizine sürükleyecek

AB'de yaşanan yolsuzluk soruşturmasının yankıları sürerken ABD basınında bu gelişmenin çok ciddi krize gebe olduğu yazıldı. 03.12.2025, Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, AB'nin son 25-30 yılda yaşadığı en büyük sınamayla karşı karşıya olduğu belirtildi.ABD merkezli Politico gazetesinin haberinde, AB'de yaşanan yolsuzluk skandalının, AB Diplomasi Şefi Kaja Kallas ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki gergin ilişkileri daha da kötüleştirebileceği vurgulandı.Gazete, Brüksel'in en güçlü iki ismini karşı karşıya getiren yolsuzluk soruşturmasının, AB'de son nesil dahilindeki en büyük krize dönüşme tehlikesi taşıdığının altını çizdi.İki önemli Avrupalı bürokratın gözaltına alınmasının ardından Politico'ya konuşan bir AB yetkilisi, "Von der Leyen'i sevmeyenler bunu ona karşı kullanacak" dedi.Avrupa Parlamentosu'ndaki Sol Parti Eş Başkanı Manon Aubry, "Kurumlarımızın güvenilirliği tehlikede" değerlendirmesinde bulundu.Haberin devamında, yolsuzluk iddialarının kanıtlanması halinde, bunun 1999 yılında Jacques Santer Komisyonu'nun mali suistimal iddiaları nedeniyle toplu istifasından bu yana Brüksel'de yaşanacak en büyük skandal olacağı ifade edildi.Dün Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi’nin (EPPO) talebi üzerine Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) ve Avrupa Koleji'ne yolsuzluk soruşturması kapsamında arama yapılmıştı.Avrupa Koleji Rektörü ve eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de dahil 3 kişi gözaltına alınmıştı. Daha sonra eski AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Stefano Sannino’nun da gözaltında olduğu öğrenilmişti.Soruşturmanın ihale dolandırıcılığı, yolsuzluk, çıkar çatışması ve meslek sırrının ihlali ile ilgili şüpheler içerdiği bildirilmişti.

