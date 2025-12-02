Evde ayıyla yaşıyor: 200 kiloluk bir ayının evin altında yaşadığını keşfetti
Evde ayıyla yaşıyor: 220 kiloluk ayının evin zemin boşluğunda yaşadığını keşfetti
© Fotoğraf : Ken Johnson
ABD'de bir adam evinin altındaki boşlukta yaklaşık 200 kiloluk bir ayının yaşadığını keşfetti. Ayının evine gidip geldiğini açıklayan ev sahibi, bahçesinde sürekli meydana gelen zararın neden kaynaklandığını bulmak için kamera yerleştirdiği zaman ayıyı keşfettiğini açıkladı.
Kaliforniya'nın Altadena kentinde Ken Johnson, haziran ayından bu yana evinin bahçesindeki tuğlaların parçalandığını bahçenin dağıldığını fark etti. Bahçesine kamera yerleştiren adam, en sonunda yaklaşık 200 kiloluk bir ayının evin zeminindeki boşlukta yaşadığını keşfetti.
Johnson yaşadıklarını basına şöyle anlattı:
"Haziran ayında oradan geçerken tamamen parçalandığını fark ettim. Tuğlalar sökülmüş, çerçeve parçalanmıştı, bu yüzden neyin sebep olduğunu görmek için oraya bir kamera yerleştirdim."
Johnson, ayının mutfağının hemen altında kaldığını, bu nedenle ayının hareket ettiğini duyduğunu söyleyerek "Sanırım orada ne kadar uzun kalırsa o kadar rahat edecek ve bu bitmeyecek" dedi.
Yakın bir zamanda kameranın pillerini değiştirirken ayıyla yüz yüze geldiğini belirten ev sahibi Johnson, ayıyı sürünme boşluğundan çıkarıp girişi kum torbalarıyla kapatmayı planladığını belirtti.