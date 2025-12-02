Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/evde-ayiyla-yasiyor-200-kiloluk-bir-ayinin-evin-altinda-yasadigini-kesfetti-1101471302.html
Evde ayıyla yaşıyor: 200 kiloluk bir ayının evin altında yaşadığını keşfetti
Evde ayıyla yaşıyor: 200 kiloluk bir ayının evin altında yaşadığını keşfetti
Sputnik Türkiye
ABD'de bir adam evinin altındaki boşlukta yaklaşık 200 kiloluk bir ayının yaşadığını keşfetti. Ayının evine gidip geldiğini açıklayan ev sahibi, bahçesinde... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T11:04+0300
2025-12-02T11:04+0300
dünya
abd
ayı
ayı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101470703_75:0:1335:709_1920x0_80_0_0_af3f8697d1ef0d9207a97d940389e715.jpg
Kaliforniya'nın Altadena kentinde Ken Johnson, haziran ayından bu yana evinin bahçesindeki tuğlaların parçalandığını bahçenin dağıldığını fark etti. Bahçesine kamera yerleştiren adam, en sonunda yaklaşık 200 kiloluk bir ayının evin zeminindeki boşlukta yaşadığını keşfetti. Johnson yaşadıklarını basına şöyle anlattı:Johnson, ayının mutfağının hemen altında kaldığını, bu nedenle ayının hareket ettiğini duyduğunu söyleyerek "Sanırım orada ne kadar uzun kalırsa o kadar rahat edecek ve bu bitmeyecek" dedi.Yakın bir zamanda kameranın pillerini değiştirirken ayıyla yüz yüze geldiğini belirten ev sahibi Johnson, ayıyı sürünme boşluğundan çıkarıp girişi kum torbalarıyla kapatmayı planladığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/aslan-terbiyecisi-olmayi-hayal-ediyordu-brezilyada-19-yasindaki-genc-kafese-girince-hayatini-1101456475.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101470703_232:0:1177:709_1920x0_80_0_0_57d93371d0dc9c996fabde760d49e50a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ayı, ayı
abd, ayı, ayı

Evde ayıyla yaşıyor: 200 kiloluk bir ayının evin altında yaşadığını keşfetti

11:04 02.12.2025
© Fotoğraf : Ken JohnsonEvde ayıyla yaşıyor: 220 kiloluk ayının evin zemin boşluğunda yaşadığını keşfetti
Evde ayıyla yaşıyor: 220 kiloluk ayının evin zemin boşluğunda yaşadığını keşfetti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
© Fotoğraf : Ken Johnson
Abone ol
ABD'de bir adam evinin altındaki boşlukta yaklaşık 200 kiloluk bir ayının yaşadığını keşfetti. Ayının evine gidip geldiğini açıklayan ev sahibi, bahçesinde sürekli meydana gelen zararın neden kaynaklandığını bulmak için kamera yerleştirdiği zaman ayıyı keşfettiğini açıkladı.
Kaliforniya'nın Altadena kentinde Ken Johnson, haziran ayından bu yana evinin bahçesindeki tuğlaların parçalandığını bahçenin dağıldığını fark etti. Bahçesine kamera yerleştiren adam, en sonunda yaklaşık 200 kiloluk bir ayının evin zeminindeki boşlukta yaşadığını keşfetti.
© AP Photo / Jae C. HongEvde ayıyla yaşıyor: 220 kiloluk ayının evin zemin boşluğunda yaşadığını keşfetti
Evde ayıyla yaşıyor: 220 kiloluk ayının evin zemin boşluğunda yaşadığını keşfetti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
Evde ayıyla yaşıyor: 220 kiloluk ayının evin zemin boşluğunda yaşadığını keşfetti
© AP Photo / Jae C. Hong
Johnson yaşadıklarını basına şöyle anlattı:
"Haziran ayında oradan geçerken tamamen parçalandığını fark ettim. Tuğlalar sökülmüş, çerçeve parçalanmıştı, bu yüzden neyin sebep olduğunu görmek için oraya bir kamera yerleştirdim."
© AP Photo / Jae C. HongEvde ayıyla yaşıyor: 220 kiloluk ayının evin zemin boşluğunda yaşadığını keşfetti
Evde ayıyla yaşıyor: 220 kiloluk ayının evin zemin boşluğunda yaşadığını keşfetti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
Evde ayıyla yaşıyor: 220 kiloluk ayının evin zemin boşluğunda yaşadığını keşfetti
© AP Photo / Jae C. Hong
Johnson, ayının mutfağının hemen altında kaldığını, bu nedenle ayının hareket ettiğini duyduğunu söyleyerek "Sanırım orada ne kadar uzun kalırsa o kadar rahat edecek ve bu bitmeyecek" dedi.
Yakın bir zamanda kameranın pillerini değiştirirken ayıyla yüz yüze geldiğini belirten ev sahibi Johnson, ayıyı sürünme boşluğundan çıkarıp girişi kum torbalarıyla kapatmayı planladığını belirtti.
Hayvanlarla çalışmayı hayal ediyordu: Brezilya’da 19 yaşındaki genç, aslan kafesine girince hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2025
YAŞAM
'Aslan terbiyecisi' olmayı hayal ediyordu: Brezilya’da 19 yaşındaki genç, kafese girince hayatını kaybetti
Dün, 17:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала