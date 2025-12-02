https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/evde-ayiyla-yasiyor-200-kiloluk-bir-ayinin-evin-altinda-yasadigini-kesfetti-1101471302.html

Evde ayıyla yaşıyor: 200 kiloluk bir ayının evin altında yaşadığını keşfetti

Evde ayıyla yaşıyor: 200 kiloluk bir ayının evin altında yaşadığını keşfetti

Sputnik Türkiye

ABD'de bir adam evinin altındaki boşlukta yaklaşık 200 kiloluk bir ayının yaşadığını keşfetti. Ayının evine gidip geldiğini açıklayan ev sahibi, bahçesinde... 02.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-02T11:04+0300

2025-12-02T11:04+0300

2025-12-02T11:04+0300

dünya

abd

ayı

ayı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101470703_75:0:1335:709_1920x0_80_0_0_af3f8697d1ef0d9207a97d940389e715.jpg

Kaliforniya'nın Altadena kentinde Ken Johnson, haziran ayından bu yana evinin bahçesindeki tuğlaların parçalandığını bahçenin dağıldığını fark etti. Bahçesine kamera yerleştiren adam, en sonunda yaklaşık 200 kiloluk bir ayının evin zeminindeki boşlukta yaşadığını keşfetti. Johnson yaşadıklarını basına şöyle anlattı:Johnson, ayının mutfağının hemen altında kaldığını, bu nedenle ayının hareket ettiğini duyduğunu söyleyerek "Sanırım orada ne kadar uzun kalırsa o kadar rahat edecek ve bu bitmeyecek" dedi.Yakın bir zamanda kameranın pillerini değiştirirken ayıyla yüz yüze geldiğini belirten ev sahibi Johnson, ayıyı sürünme boşluğundan çıkarıp girişi kum torbalarıyla kapatmayı planladığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/aslan-terbiyecisi-olmayi-hayal-ediyordu-brezilyada-19-yasindaki-genc-kafese-girince-hayatini-1101456475.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ayı, ayı