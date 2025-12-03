Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rubio: Ukrayna’da çözüm yalnızca ABD aracılığıyla mümkün
Rubio: Ukrayna’da çözüm yalnızca ABD aracılığıyla mümkün
Rubio, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesi için yürütülen girişimlerde tek çözüm yolunun ABD olduğunu ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Ukrayna’da barışın yalnızca ABD aracılığıyla sağlanabileceğini, bu nedenle Amerika özel temsilcisi Steve Witkoff’un şu anda Moskova’da bulunduğunu açıkladı. Rubio, Beyaz Saray’daki kabine toplantısında, “ABD Başkanı Donald Trump, dünyadaki tek liderdir ve Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesine yardımcı olabilecek kişi odur. İşte bu yüzden, şu anda konuştuğumuz sırada Steve Witkoff Moskova’da bulunuyor ve bu çatışmayı sona erdirmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor” dedi.
Rubio, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için yürütülen girişimlerde tek çözüm yolunun ABD olduğunu ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Ukrayna’da barışın yalnızca ABD aracılığıyla sağlanabileceğini, bu nedenle Amerika özel temsilcisi Steve Witkoff’un şu anda Moskova’da bulunduğunu açıkladı.
Rubio, Beyaz Saray’daki kabine toplantısında, “ABD Başkanı Donald Trump, dünyadaki tek liderdir ve Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesine yardımcı olabilecek kişi odur. İşte bu yüzden, şu anda konuştuğumuz sırada Steve Witkoff Moskova’da bulunuyor ve bu çatışmayı sona erdirmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor” dedi.
