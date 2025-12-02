Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Trump, ABD’nin Ukrayna çatışmasındaki mali desteğinin sona erdiğini açıkladı
Trump, ABD’nin Ukrayna çatışmasındaki mali desteğinin sona erdiğini açıkladı
ABD Başkanı Trump, ABD’nin artık Ukrayna çatışmasına mali açıdan dahil olmadığını açıkladı. 02.12.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Aralık’ta gerçekleştirilen ABD Bakanlar Kurulu toplantısında Washington'ın artık Ukrayna çatışmasına mali açıdan dahil olmadığını belirtti.“Artık bu çatışmaya mali açıdan katılmıyoruz” diyen Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden’ın paraları ‘şeker gibi dağıttığını’ ifade etti.Trump Ayrıca ABD temsilcilerinin Rusya’da, Ukrayna çözümünün mümkün olup olmadığını araştırmak için çalıştığını vurguladı. ABD Başkanı, Ukrayna krizinin çözülmesini umduğunu da dile getirerek, çatışmayı Ukrayna’da ‘kolay olmayan bir durum’ olarak nitelendirdi.
22:19 02.12.2025 (güncellendi: 22:35 02.12.2025)
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Kennedy Center'da düzenlenen Suudi Yatırım Forumu'nda
ABD Başkanı Trump, ABD’nin artık Ukrayna çatışmasına mali açıdan dahil olmadığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Aralık’ta gerçekleştirilen ABD Bakanlar Kurulu toplantısında Washington'ın artık Ukrayna çatışmasına mali açıdan dahil olmadığını belirtti.
“Artık bu çatışmaya mali açıdan katılmıyoruz” diyen Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden’ın paraları ‘şeker gibi dağıttığını’ ifade etti.
Trump Ayrıca ABD temsilcilerinin Rusya’da, Ukrayna çözümünün mümkün olup olmadığını araştırmak için çalıştığını vurguladı. ABD Başkanı, Ukrayna krizinin çözülmesini umduğunu da dile getirerek, çatışmayı Ukrayna’da ‘kolay olmayan bir durum’ olarak nitelendirdi.
