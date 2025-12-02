Trump, ABD’nin Ukrayna çatışmasındaki mali desteğinin sona erdiğini açıkladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/trump-abdnin-ukrayna-catismasindaki-mali-desteginin-sona-erdigini-acikladi--1101492168.html

02.12.2025

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Aralık’ta gerçekleştirilen ABD Bakanlar Kurulu toplantısında Washington'ın artık Ukrayna çatışmasına mali açıdan dahil olmadığını belirtti.“Artık bu çatışmaya mali açıdan katılmıyoruz” diyen Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden’ın paraları ‘şeker gibi dağıttığını’ ifade etti.Trump Ayrıca ABD temsilcilerinin Rusya’da, Ukrayna çözümünün mümkün olup olmadığını araştırmak için çalıştığını vurguladı. ABD Başkanı, Ukrayna krizinin çözülmesini umduğunu da dile getirerek, çatışmayı Ukrayna’da ‘kolay olmayan bir durum’ olarak nitelendirdi.

