Prada, ünlü lüks moda evini 1.5 milyar dolara satın aldı
Lüks giyim markası Prada, ünlü tasarımcı Gianni Versace'nin kurduğu ve ölümünden sonra kız kardeşi Donatella Versace'nin yönettiği moda evi Versace'yi 1 milyar... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
Prada, Milano’nun ikonik markası Versace'yi ABD merkezli Capri Holdings'ten yaklaşık 1.51 milyar dolar satın almak için nisan ayında kesin bir anlaşma imzalamıştı. Prada, tüm düzenleyici onayların ardından satın almanın tamamlandığını duyurdu.Prada varisi Lorenzo Bertelli, "COVID döneminde zaten temaslar vardı, Capri'nin Tapestry'ye satışından önce bile görüşmeler vardı. Anlaşma antitröst sorunları nedeniyle suya düşünce geri döndük ve işleri hızlandırmaya çalıştık" dedi. Bertelli, Versace’nin yıllardır “pazar potansiyelinin çok altında kaldığını” vurguladı.Prada, 47 yıllık Versace’nin “önemli ölçüde kullanılmamış büyüme potansiyeline” sahip olduğunu vurguluyor.Gianni Versace tarafından 1978 yılında Milano'da kurulan, cesur ve göz alıcı estetiğiyle tanınan marka, aynı zamanda grubun markası olan ve aynı adı taşıyan Prada ile daha küçük ama hızla büyüyen Miu Miu'ya katılacak. Bu, İtalyan moda evi için keskin bir stratejik değişimi işaret ediyor.Mart ayında, Prada ile yapılan anlaşmanın açıklanmasından birkaç hafta önce Donatella Versace, yaklaşık otuz yıl boyunca yürüttüğü kreatif şeflik görevinden istifa etmişti .
Lüks giyim markası Prada, ünlü tasarımcı Gianni Versace'nin kurduğu ve ölümünden sonra kız kardeşi Donatella Versace'nin yönettiği moda evi Versace'yi 1 milyar 51 milyon dolara satın aldı.
Prada, Milano’nun ikonik markası Versace'yi ABD merkezli Capri Holdings'ten yaklaşık 1.51 milyar dolar satın almak için nisan ayında kesin bir anlaşma imzalamıştı. Prada, tüm düzenleyici onayların ardından satın almanın tamamlandığını duyurdu.
Prada varisi Lorenzo Bertelli, "COVID döneminde zaten temaslar vardı, Capri'nin Tapestry'ye satışından önce bile görüşmeler vardı. Anlaşma antitröst sorunları nedeniyle suya düşünce geri döndük ve işleri hızlandırmaya çalıştık" dedi. Bertelli, Versace’nin yıllardır “pazar potansiyelinin çok altında kaldığını” vurguladı.
Prada, 47 yıllık Versace’nin “önemli ölçüde kullanılmamış büyüme potansiyeline” sahip olduğunu vurguluyor.
Gianni Versace tarafından 1978 yılında Milano'da kurulan, cesur ve göz alıcı estetiğiyle tanınan marka, aynı zamanda grubun markası olan ve aynı adı taşıyan Prada ile daha küçük ama hızla büyüyen Miu Miu'ya katılacak. Bu, İtalyan moda evi için keskin bir stratejik değişimi işaret ediyor.
Mart ayında, Prada ile yapılan anlaşmanın açıklanmasından birkaç hafta önce Donatella Versace, yaklaşık otuz yıl boyunca yürüttüğü kreatif şeflik görevinden istifa etmişti .