https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/dunyaca-unlu-kozmetik-markasinin-sivilce-kremlerinde-kanserojen-madde-tespit-edilmisti-urunler-1094402080.html

Dünyaca ünlü kozmetik markasının sivilce kremlerinde kanserojen madde tespit edilmişti: Ürünler toplatılıyor

Dünyaca ünlü kozmetik markasının sivilce kremlerinde kanserojen madde tespit edilmişti: Ürünler toplatılıyor

Sputnik Türkiye

Dünyanın en büyük kozmetik şirketlerinden biri olan L'Oreal'in bilinen bir kanserojen olan benzen ile kontamine olduğu gerekçesiyle ABD'de akne tedavisi için... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T19:07+0300

2025-03-11T19:07+0300

2025-03-11T19:07+0300

yaşam

abd

sivilce

akne

amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda)

abd hastalık kontrol ve önleme merkezi

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L'Oreal, Effaclar Duo adlı ürününün içinde 'benzen' bulunması nedeniyle ABD'deki tüm sivilce kremi partilerini geri çağırdı.Benzoil peroksitin belirli koşullar altında parçalandığı ve benzen oluşturduğu bilinirken ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, benzin ve tütün dumanının da doğal bir bileşeni olan benzenin kan kanserine neden olabileceği getirilmişti.L'Oreal tarafından yapılan açıklamada, "ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile yakın koordinasyon içinde, proaktif olarak Effaclar Duo'nun mevcut formülünün kalan sınırlı birimlerini perakendecilerden kaldırmaya karar verdik” açıklamasında bulundu. Şirket ayrıca Effaclar Duo'nun 2024'ten bu yana geliştirilmekte olan geliştirilmiş bir formülasyonunun yakında satışa sunulacağını da not düştü.Akne tedavisine yardımcı olmak üzere bakterileri öldürdüğü iddia edilen Effaclar Duo'nun benzoil peroksit ile üretildiği ortaya çıkmıştı. Bağımsız bir laboratuvar olan Valisure, bir yıl önce birçok popüler benzoil peroksit ürününde benzen kontaminasyonuna işaret etmiş ve o dönemde ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden kontamine tedavileri geri çağırmasını istemişti.

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Sputnik Türkiye

abd, sivilce, akne, amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda), abd hastalık kontrol ve önleme merkezi