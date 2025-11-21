Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/rafa-silva-gundem-olmaya-devam-ediyor-besiktastan-yeni-karar-1101170837.html
Rafa Silva gündem olmaya devam ediyor: Beşiktaş'tan yeni karar
Rafa Silva gündem olmaya devam ediyor: Beşiktaş'tan yeni karar
Sputnik Türkiye
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Sağlık kontrolünden geçen Silva'da herhangi bir rahatsızlık tespit edilmezken bel... 21.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-21T07:19+0300
2025-11-21T07:19+0300
spor
rafa silva
beşiktaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0f/1101029487_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cc22133d5f9cd4af3c9e542dc644c83d.jpg
Beşiktaş’ta Rafa Silva konusunda yaşanan kriz giderek derinleşirken, siyah-beyazlı yönetimden sorunu çözmek için dikkat çeken bir adım geldi.Bundan sonra Portekizli oyuncunun tedavi programı, takım antrenmanlarından ayrı bir zaman dilimine alınacak. Kulübün bu kararla hem krizi takımdan uzak tutmayı hem de Rafa Silva’ya net bir mesaj iletmeyi amaçladığı öğrenildi.En son ne olmuştu?Beşiktaş’tan ayrılmak istediği belirtilen ve sakatlığını gerekçe göstererek idmanlara katılmayan Rafa Silva’nın MR sonuçlarında herhangi bir soruna rastlanmadı. Bu gelişme üzerine siyah-beyazlı kulüp, 19 Kasım'daki açıklamasında şu ifadeler yer aldı:Bu şekilde sözleşmesini tamamlarBaşkan Serdal Adalı’nın da Rafa Silva konusunda taviz vermemekte kararlı olduğu belirtilirken Beşiktaş'ın istediği şartlarda ayrılığın gerçekleşmemesi halinde Portekizli oyuncunun bu şekilde sözleşmesini tamamlayacağı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/dursun-ozbek-acikladi-osimhen-ne-zaman-sahalara-donecek-1101168471.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0f/1101029487_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4aacd91c676989381633deb987150169.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rafa silva, beşiktaş
rafa silva, beşiktaş

Rafa Silva gündem olmaya devam ediyor: Beşiktaş'tan yeni karar

07:19 21.11.2025
© AARafa Silva
Rafa Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2025
© AA
Abone ol
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Sağlık kontrolünden geçen Silva'da herhangi bir rahatsızlık tespit edilmezken bel ağrısı için tedavi uygulanacak. Öte yandan Siyah Beyazlı kulüp, Silva'nın tedavi programını, takım etkilenmesin diye antrenmanlarından ayrı bir zaman dilimine alacak.
Beşiktaş’ta Rafa Silva konusunda yaşanan kriz giderek derinleşirken, siyah-beyazlı yönetimden sorunu çözmek için dikkat çeken bir adım geldi.
Bundan sonra Portekizli oyuncunun tedavi programı, takım antrenmanlarından ayrı bir zaman dilimine alınacak. Kulübün bu kararla hem krizi takımdan uzak tutmayı hem de Rafa Silva’ya net bir mesaj iletmeyi amaçladığı öğrenildi.

En son ne olmuştu?

Beşiktaş’tan ayrılmak istediği belirtilen ve sakatlığını gerekçe göstererek idmanlara katılmayan Rafa Silva’nın MR sonuçlarında herhangi bir soruna rastlanmadı. Bu gelişme üzerine siyah-beyazlı kulüp, 19 Kasım'daki açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Rafa Silva’nın yapılan MR incelemelerinde bel ağrısını açıklayacak bir bulgu tespit edilmemiştir.

Ağrılarının sürdüğünü belirterek çalışmalara katılmayan oyuncumuza, sağlık ekibimiz tarafından mekanik lomber ağrı teşhisiyle tedavi uygulanacaktır.

Süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerine karşılıklı uyumu temel alınarak devam ettirilecektir.”

Bu şekilde sözleşmesini tamamlar

Başkan Serdal Adalı’nın da Rafa Silva konusunda taviz vermemekte kararlı olduğu belirtilirken Beşiktaş'ın istediği şartlarda ayrılığın gerçekleşmemesi halinde Portekizli oyuncunun bu şekilde sözleşmesini tamamlayacağı vurgulandı.
Victor Osimhen galibiyet sevincini taraftarlar ile paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2025
SPOR
Dursun Özbek açıkladı: Osimhen ne zaman sahalara dönecek?
00:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала