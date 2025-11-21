https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/rafa-silva-gundem-olmaya-devam-ediyor-besiktastan-yeni-karar-1101170837.html

Rafa Silva gündem olmaya devam ediyor: Beşiktaş'tan yeni karar

Rafa Silva gündem olmaya devam ediyor: Beşiktaş'tan yeni karar

Sputnik Türkiye

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Sağlık kontrolünden geçen Silva'da herhangi bir rahatsızlık tespit edilmezken bel... 21.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-21T07:19+0300

2025-11-21T07:19+0300

2025-11-21T07:19+0300

spor

rafa silva

beşiktaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0f/1101029487_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cc22133d5f9cd4af3c9e542dc644c83d.jpg

Beşiktaş’ta Rafa Silva konusunda yaşanan kriz giderek derinleşirken, siyah-beyazlı yönetimden sorunu çözmek için dikkat çeken bir adım geldi.Bundan sonra Portekizli oyuncunun tedavi programı, takım antrenmanlarından ayrı bir zaman dilimine alınacak. Kulübün bu kararla hem krizi takımdan uzak tutmayı hem de Rafa Silva’ya net bir mesaj iletmeyi amaçladığı öğrenildi.En son ne olmuştu?Beşiktaş’tan ayrılmak istediği belirtilen ve sakatlığını gerekçe göstererek idmanlara katılmayan Rafa Silva’nın MR sonuçlarında herhangi bir soruna rastlanmadı. Bu gelişme üzerine siyah-beyazlı kulüp, 19 Kasım'daki açıklamasında şu ifadeler yer aldı:Bu şekilde sözleşmesini tamamlarBaşkan Serdal Adalı’nın da Rafa Silva konusunda taviz vermemekte kararlı olduğu belirtilirken Beşiktaş'ın istediği şartlarda ayrılığın gerçekleşmemesi halinde Portekizli oyuncunun bu şekilde sözleşmesini tamamlayacağı vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/dursun-ozbek-acikladi-osimhen-ne-zaman-sahalara-donecek-1101168471.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rafa silva, beşiktaş