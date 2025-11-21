https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/rafa-silva-gundem-olmaya-devam-ediyor-besiktastan-yeni-karar-1101170837.html
Rafa Silva gündem olmaya devam ediyor: Beşiktaş'tan yeni karar
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Sağlık kontrolünden geçen Silva'da herhangi bir rahatsızlık tespit edilmezken bel... 21.11.2025, Sputnik Türkiye
Beşiktaş’ta Rafa Silva konusunda yaşanan kriz giderek derinleşirken, siyah-beyazlı yönetimden sorunu çözmek için dikkat çeken bir adım geldi.Bundan sonra Portekizli oyuncunun tedavi programı, takım antrenmanlarından ayrı bir zaman dilimine alınacak. Kulübün bu kararla hem krizi takımdan uzak tutmayı hem de Rafa Silva’ya net bir mesaj iletmeyi amaçladığı öğrenildi.En son ne olmuştu?Beşiktaş’tan ayrılmak istediği belirtilen ve sakatlığını gerekçe göstererek idmanlara katılmayan Rafa Silva’nın MR sonuçlarında herhangi bir soruna rastlanmadı. Bu gelişme üzerine siyah-beyazlı kulüp, 19 Kasım'daki açıklamasında şu ifadeler yer aldı:Bu şekilde sözleşmesini tamamlarBaşkan Serdal Adalı’nın da Rafa Silva konusunda taviz vermemekte kararlı olduğu belirtilirken Beşiktaş'ın istediği şartlarda ayrılığın gerçekleşmemesi halinde Portekizli oyuncunun bu şekilde sözleşmesini tamamlayacağı vurgulandı.
2025
