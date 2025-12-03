Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/ingiliz-basini-kievle-baris-anlasmasinin-sartlarini-putin-dikte-edecek-1101497468.html
İngiliz basını: Kiev'le barış anlaşmasının şartlarını Putin dikte edecek
İngiliz basını: Kiev'le barış anlaşmasının şartlarını Putin dikte edecek
Sputnik Türkiye
Ukrayna'da çözüm müzakereleri ABD'nin hazırladığı barış planı temelinde devam ederken, İngiliz basınında olası bir anlaşmanın şartlarının kim tarafından... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T09:15+0300
2025-12-03T09:15+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
vladimir putin
kaja kallas
vladimir zelenskiy
ukrayna
the telegraph
telegraph
i̇ngiliz basını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101357798_0:0:1148:647_1920x0_80_0_0_bda09bf449cd32583bdf109b97dd6f3c.png
İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan haberde, Ukrayna krizinin çözümü için yapılacak anlaşmanın şartlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dikte edileceği görüşüne yer verildi.Telegraph yazarı Matthew Owen, "Vladimir Putin, savaşı kazandığı için Ukrayna'da barışın şartlarını dikte edecek. AB Diplomasi Şefi Kaja Kallas'ın öfkeli protestoları bu acı gerçeği değiştiremeyecek" ifadelerini kullandı.Kallas'ın bu yılın başlarında Kiev'e AB üyelerinden doğrudan 40 milyar euro'luk yardım sağlama girişimlerinin büyük ölçüde başarısız olduğunu kaydeden Owen, bu durumun Vladimir Zelenskiy için büyük sorunlara yol açtığını ve Kiev rejiminin ilk kez güven, para ve insan gücünden mahrum bırakıldığını vurguladı.Kallas, önceki gün yaptığı açıklamada, mevcut durumda Rusya ile müzakere etmenin AB'nin çıkarına olmadığını savunmuştu.ABD'nin hazırladığı barış planı temelinde çözüm görüşmeleri sürerken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejiminin bir karar verip müzakerelere başlaması gerektiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/kremlin-yeni-yil-ateskesi-soz-konusu-degil-1101496150.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101357798_67:0:1063:747_1920x0_80_0_0_4d11a2b1e91c73f895a7cab6d7096d3c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, vladimir putin, kaja kallas, vladimir zelenskiy, ukrayna, the telegraph, telegraph, i̇ngiliz basını
abd, vladimir putin, kaja kallas, vladimir zelenskiy, ukrayna, the telegraph, telegraph, i̇ngiliz basını

İngiliz basını: Kiev'le barış anlaşmasının şartlarını Putin dikte edecek

09:15 03.12.2025
© Sputnik / Кристина КормилицынаVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
© Sputnik / Кристина Кормилицына
Abone ol
Ukrayna'da çözüm müzakereleri ABD'nin hazırladığı barış planı temelinde devam ederken, İngiliz basınında olası bir anlaşmanın şartlarının kim tarafından belirleneceğine dair dikkat çekici bir analiz yer aldı.
İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan haberde, Ukrayna krizinin çözümü için yapılacak anlaşmanın şartlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dikte edileceği görüşüne yer verildi.

Telegraph yazarı Matthew Owen, "Vladimir Putin, savaşı kazandığı için Ukrayna'da barışın şartlarını dikte edecek. AB Diplomasi Şefi Kaja Kallas'ın öfkeli protestoları bu acı gerçeği değiştiremeyecek" ifadelerini kullandı.

Kallas'ın bu yılın başlarında Kiev'e AB üyelerinden doğrudan 40 milyar euro'luk yardım sağlama girişimlerinin büyük ölçüde başarısız olduğunu kaydeden Owen, bu durumun Vladimir Zelenskiy için büyük sorunlara yol açtığını ve Kiev rejiminin ilk kez güven, para ve insan gücünden mahrum bırakıldığını vurguladı.

Kallas, önceki gün yaptığı açıklamada, mevcut durumda Rusya ile müzakere etmenin AB'nin çıkarına olmadığını savunmuştu.

ABD'nin hazırladığı barış planı temelinde çözüm görüşmeleri sürerken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejiminin bir karar verip müzakerelere başlaması gerektiğini belirtmişti.
kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin: Yeni yıl ateşkesi söz konusu değil
08:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала