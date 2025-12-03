https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/ingiliz-basini-kievle-baris-anlasmasinin-sartlarini-putin-dikte-edecek-1101497468.html

İngiliz basını: Kiev'le barış anlaşmasının şartlarını Putin dikte edecek

İngiliz basını: Kiev'le barış anlaşmasının şartlarını Putin dikte edecek

Sputnik Türkiye

Ukrayna'da çözüm müzakereleri ABD'nin hazırladığı barış planı temelinde devam ederken, İngiliz basınında olası bir anlaşmanın şartlarının kim tarafından... 03.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-03T09:15+0300

2025-12-03T09:15+0300

2025-12-03T09:15+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

vladimir putin

kaja kallas

vladimir zelenskiy

ukrayna

the telegraph

telegraph

i̇ngiliz basını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101357798_0:0:1148:647_1920x0_80_0_0_bda09bf449cd32583bdf109b97dd6f3c.png

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan haberde, Ukrayna krizinin çözümü için yapılacak anlaşmanın şartlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dikte edileceği görüşüne yer verildi.Telegraph yazarı Matthew Owen, "Vladimir Putin, savaşı kazandığı için Ukrayna'da barışın şartlarını dikte edecek. AB Diplomasi Şefi Kaja Kallas'ın öfkeli protestoları bu acı gerçeği değiştiremeyecek" ifadelerini kullandı.Kallas'ın bu yılın başlarında Kiev'e AB üyelerinden doğrudan 40 milyar euro'luk yardım sağlama girişimlerinin büyük ölçüde başarısız olduğunu kaydeden Owen, bu durumun Vladimir Zelenskiy için büyük sorunlara yol açtığını ve Kiev rejiminin ilk kez güven, para ve insan gücünden mahrum bırakıldığını vurguladı.Kallas, önceki gün yaptığı açıklamada, mevcut durumda Rusya ile müzakere etmenin AB'nin çıkarına olmadığını savunmuştu.ABD'nin hazırladığı barış planı temelinde çözüm görüşmeleri sürerken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejiminin bir karar verip müzakerelere başlaması gerektiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/kremlin-yeni-yil-ateskesi-soz-konusu-degil-1101496150.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, vladimir putin, kaja kallas, vladimir zelenskiy, ukrayna, the telegraph, telegraph, i̇ngiliz basını