İngiliz basını: Kiev'le barış anlaşmasının şartlarını Putin dikte edecek
Ukrayna'da çözüm müzakereleri ABD'nin hazırladığı barış planı temelinde devam ederken, İngiliz basınında olası bir anlaşmanın şartlarının kim tarafından belirleneceğine dair dikkat çekici bir analiz yer aldı.
İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan haberde, Ukrayna krizinin çözümü için yapılacak anlaşmanın şartlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dikte edileceği görüşüne yer verildi.
Telegraph yazarı Matthew Owen, "Vladimir Putin, savaşı kazandığı için Ukrayna'da barışın şartlarını dikte edecek. AB Diplomasi Şefi Kaja Kallas'ın öfkeli protestoları bu acı gerçeği değiştiremeyecek" ifadelerini kullandı.
Kallas'ın bu yılın başlarında Kiev'e AB üyelerinden doğrudan 40 milyar euro'luk yardım sağlama girişimlerinin büyük ölçüde başarısız olduğunu kaydeden Owen, bu durumun Vladimir Zelenskiy için büyük sorunlara yol açtığını ve Kiev rejiminin ilk kez güven, para ve insan gücünden mahrum bırakıldığını vurguladı.
Kallas, önceki gün yaptığı açıklamada, mevcut durumda Rusya ile müzakere etmenin AB'nin çıkarına olmadığını savunmuştu.
ABD'nin hazırladığı barış planı temelinde çözüm görüşmeleri sürerken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejiminin bir karar verip müzakerelere başlaması gerektiğini belirtmişti.
