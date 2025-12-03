Türkiye
Nadir Faberge yumurtası açık artırmada rekor fiyata satıldı: Üstünde binlerce elmas var
Nadir Faberge yumurtası açık artırmada rekor fiyata satıldı: Üstünde binlerce elmas var
Özel sektördeki son Faberge yumurtalarından biri açık artırmada 30,2 milyon dolara satıldı. Kış Yumurtası adı verilen paskalya yumurtasının bugüne kadarki en pahalı Faberge eseri olduğu belirtildi.
Çar II. Nikolay tarafından 1913 yılında annesine hediye olarak sipariş edilen Kış Yumurtası, Londra'daki Christie's müzayede evinde 3 dakikalık bir açık artırmanın ardından kimliği belirsiz bir alıcıya satıldı.Astronomik fiyat, 23 yılı aşkın süredir hiçbiri müzayedede görülmeyen Faberge Evi'nin paskalya yumurtalarının giderek artan nadirliğini yansıtıyor. Tarihi St. Petersburg kuyumcu evi bunlardan sadece 50 adet üretti ve Kış Yumurtası, özel mülkiyette kalan sadece yedi yumurtadan biri. Diğerleri ya kayıp ya da kurumlara veya müzelere ait.Christie's ABD basınına yaptığı açıklamada "Hem teknik hem de sanatsal açıdan Fabergé'nin en iyi eserlerinden biri olarak kabul edilen eserin kalıcı önemini, nadirliğini ve parlaklığını bir kez daha teyit etti" ifadeleri yer aldı.4 bin 500 gül kesim elmas varKaya kristali veya berrak kuvarstan üretilen Kış Yumurtası, kırağıyla kaplı bir buzulu andıracak şekilde tasarlandı. Dış yüzeyinde platinden yapılmış bir kar tanesi motifi ve 4 bin 500 adet gül kesim elmas yer alıyor. İçinde ise Faberge'nin imza "sürprizlerinden" biri var: beyaz kuvars, nefrit ve granattan yapılmış ağaç anemonlarıyla dolu küçük bir asma sepet.Mücevherli yumurtalar, 1885 ile 1916 yılları arasında II. Nikolay ve selefi III. Aleksandr tarafından aile üyelerine Paskalya hediyesi olarak sunulmak üzere üretildi. Her birinin tasarımı ve üretimi yaklaşık bir yıl sürdü.
Nadir Faberge yumurtası açık artırmada rekor fiyata satıldı: Üstünde binlerce elmas var

Özel sektördeki son Faberge yumurtalarından biri açık artırmada 30,2 milyon dolara satıldı. Kış Yumurtası adı verilen paskalya yumurtasının bugüne kadarki en pahalı Faberge eseri olduğu belirtildi.
Çar II. Nikolay tarafından 1913 yılında annesine hediye olarak sipariş edilen Kış Yumurtası, Londra'daki Christie's müzayede evinde 3 dakikalık bir açık artırmanın ardından kimliği belirsiz bir alıcıya satıldı.
Astronomik fiyat, 23 yılı aşkın süredir hiçbiri müzayedede görülmeyen Faberge Evi'nin paskalya yumurtalarının giderek artan nadirliğini yansıtıyor. Tarihi St. Petersburg kuyumcu evi bunlardan sadece 50 adet üretti ve Kış Yumurtası, özel mülkiyette kalan sadece yedi yumurtadan biri. Diğerleri ya kayıp ya da kurumlara veya müzelere ait.
Christie's ABD basınına yaptığı açıklamada "Hem teknik hem de sanatsal açıdan Fabergé'nin en iyi eserlerinden biri olarak kabul edilen eserin kalıcı önemini, nadirliğini ve parlaklığını bir kez daha teyit etti" ifadeleri yer aldı.

4 bin 500 gül kesim elmas var

Kaya kristali veya berrak kuvarstan üretilen Kış Yumurtası, kırağıyla kaplı bir buzulu andıracak şekilde tasarlandı. Dış yüzeyinde platinden yapılmış bir kar tanesi motifi ve 4 bin 500 adet gül kesim elmas yer alıyor. İçinde ise Faberge'nin imza "sürprizlerinden" biri var: beyaz kuvars, nefrit ve granattan yapılmış ağaç anemonlarıyla dolu küçük bir asma sepet.
Mücevherli yumurtalar, 1885 ile 1916 yılları arasında II. Nikolay ve selefi III. Aleksandr tarafından aile üyelerine Paskalya hediyesi olarak sunulmak üzere üretildi. Her birinin tasarımı ve üretimi yaklaşık bir yıl sürdü.
