Kadın sanatçı rekoru kırıldı: Frida Kahlo’nun otoportresi milyonlarca dolara satıldı
Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo'nun 1940 tarihli otoportresi El sueno (La cama), açık artırmada 54.7 milyon dolar gibi rekor fiyata satıldı. Eser, kadın bir sanatçının müzayedede ulaştığı en yüksek satış rakamı olarak tarihe geçti.
20. yüzyıl popüler kültür ikonu haline gelen Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo'nun 1940 yılında yaptığı otoportresi El sueno (La cama), açık artırmada 54,7 milyon dolara satılarak bir rekora imza attı.
Sotheby’s müzayede evinin gerçekleştirdiği gecede eser için dört dakika boyunca kıyasıya bir mücadele yaşandı. Eserde Kahlo yatağında uyurken tasvir edilirken yatağın tepesinde dinamite sarılı gülümseyen bir iskelet figürü yer alıyor.
Eserin yeni sahibinin kimliği açıklanmazken bu satışla birlikte, Georgia O’Keeffe’nin 2014 yılında 44.4 milyon dolara satılan Jimson Weed/White Flower No. 1 tablosunun rekoru geçildi. Tablo ayrıca Latin Amerika bölgesinde de bir rekora imza attı. Bu kategorideki önceki rekor yine Kahlo'ya aitti. Kahlo’nun 2021’de 34,9 milyon dolara satılan Diego y Yo adlı eseri, önceki rekorun sahibiydi.
Popüler kültür ikonu: Frida Kahlo
Meksika'nın Coyoacan kentinde 6 Temmuz 1907'de doğan Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderon, resimlerinin yanı sıra inişli çıkışlı özel yaşamı ve politik görüşleri ile tanınan bir sanatçı.
Genç yaşta geçirdiği trafik kazası yüzünden uzun süre yatağa bağımlı kalan Kahlo, hayatı boyunca birçok ameliyat geçirdi ve sürekli ağrılarla yaşadı. Bu yüzden yatak, onun için yaşamla ölüm arasındaki sınırı simgeleyen bir anlam kazandı.
Sürrealist akıma dahil edilse de Kahlo bunu kabul etmedi. “Ben rüya değil, kendi gerçeğimi resmettim” diyerek sanat anlayışını açıklamıştı. Sotheby’s, bu tabloyu “uyku ile ölüm arasındaki geçişi hayalet gibi anlatan bir yorum” olarak değerlendirdi.