https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/kadin-sanatci-rekoru-kirildi-frida-kahlonun-otoportresi-milyonlarca-dolara-satildi-1101176865.html

Kadın sanatçı rekoru kırıldı: Frida Kahlo’nun otoportresi milyonlarca dolara satıldı

Kadın sanatçı rekoru kırıldı: Frida Kahlo’nun otoportresi milyonlarca dolara satıldı

Sputnik Türkiye

Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo'nun 1940 tarihli otoportresi El sueno (La cama), açık artırmada 54.7 milyon dolar gibi rekor fiyata satıldı. Eser, kadın bir... 21.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-21T11:25+0300

2025-11-21T11:25+0300

2025-11-21T11:25+0300

yaşam

frida kahlo

el sueno (la cama)

müzayede

sotheby's müzayede evi

açık artırma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101176843_0:71:1024:647_1920x0_80_0_0_f5f11865ae8ed9bf4ca06c68cee536de.jpg

20. yüzyıl popüler kültür ikonu haline gelen Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo'nun 1940 yılında yaptığı otoportresi El sueno (La cama), açık artırmada 54,7 milyon dolara satılarak bir rekora imza attı. Sotheby’s müzayede evinin gerçekleştirdiği gecede eser için dört dakika boyunca kıyasıya bir mücadele yaşandı. Eserde Kahlo yatağında uyurken tasvir edilirken yatağın tepesinde dinamite sarılı gülümseyen bir iskelet figürü yer alıyor.Eserin yeni sahibinin kimliği açıklanmazken bu satışla birlikte, Georgia O’Keeffe’nin 2014 yılında 44.4 milyon dolara satılan Jimson Weed/White Flower No. 1 tablosunun rekoru geçildi. Tablo ayrıca Latin Amerika bölgesinde de bir rekora imza attı. Bu kategorideki önceki rekor yine Kahlo'ya aitti. Kahlo’nun 2021’de 34,9 milyon dolara satılan Diego y Yo adlı eseri, önceki rekorun sahibiydi. Popüler kültür ikonu: Frida KahloMeksika'nın Coyoacan kentinde 6 Temmuz 1907'de doğan Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderon, resimlerinin yanı sıra inişli çıkışlı özel yaşamı ve politik görüşleri ile tanınan bir sanatçı. Genç yaşta geçirdiği trafik kazası yüzünden uzun süre yatağa bağımlı kalan Kahlo, hayatı boyunca birçok ameliyat geçirdi ve sürekli ağrılarla yaşadı. Bu yüzden yatak, onun için yaşamla ölüm arasındaki sınırı simgeleyen bir anlam kazandı. Sürrealist akıma dahil edilse de Kahlo bunu kabul etmedi. “Ben rüya değil, kendi gerçeğimi resmettim” diyerek sanat anlayışını açıklamıştı. Sotheby’s, bu tabloyu “uyku ile ölüm arasındaki geçişi hayalet gibi anlatan bir yorum” olarak değerlendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/gustav-klimtin-eseri-rekor-fiyata-satildi-portre-2-en-pahali-sanat-eseri-oldu-1101112604.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

frida kahlo, el sueno (la cama), müzayede, sotheby's müzayede evi, açık artırma