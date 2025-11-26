Türkiye
Okullarda ara tatiller kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı açıkladı
Okullarda ara tatiller kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim dönemi içerisinde iki kez yapılan birer haftalık tatilin kaldırılması yönünde çok talep geldiğini belirterek "İki... 26.11.2025
Okullardaki ara tatil uygulaması bitebilir.Ara tatil kalkıyor mu?Açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptı.Ara tatil uygulaması ne zaman başlamıştı?Mardin'de gazetecilere açıklamalarda bulan Tekin, 2019 yılından bu yana eğitim dönemi içerisinde iki defa uygulanan birer haftalık ara tatilin kaldırılacağı sinyalini verdi.
Okullarda ara tatiller kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı açıkladı

09:22 26.11.2025
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim dönemi içerisinde iki kez yapılan birer haftalık tatilin kaldırılması yönünde çok talep geldiğini belirterek "İki yıldır, analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz." dedi.
Okullardaki ara tatil uygulaması bitebilir.

Ara tatil kalkıyor mu?

Açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptı.
“Bu konuda velilerden çok talep geliyor, çalışan anne ve babalar, sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Yine , öğretmenlerimiz 'ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor' diyor. Bu konuda iki yıldır, analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz.”

Ara tatil uygulaması ne zaman başlamıştı?

Mardin'de gazetecilere açıklamalarda bulan Tekin, 2019 yılından bu yana eğitim dönemi içerisinde iki defa uygulanan birer haftalık ara tatilin kaldırılacağı sinyalini verdi.
