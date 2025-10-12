Türkiye
MHP'den yeni kanun teklifi: Bebeklere özel sağlık hizmeti ücretsiz verilsin
MHP'den yeni kanun teklifi: Bebeklere özel sağlık hizmeti ücretsiz verilsin
MHP'den yeni kanun teklifi: Bebeklere özel sağlık hizmeti ücretsiz verilsin
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "0-3 Yaş Grubu Bebeklerin Özel Sağlık Kuruluşlarının Hizmetlerinden... 12.10.2025
MHP, bebeklerin gelişiminde 0-3 yaş döneminin kritik olduğunu vurgulayarak, özel sağlık kuruluşlarında tedavinin ücretsiz olmasını öngören bir kanun teklifi sundu.Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından sunulan teklifte 0-3 yaş arası bebeklerin sosyal güvence durumu fark etmeksizin özel hastane, klinik ve muayenehanelerde ücretsiz muayene ve tedavi hizmeti alması amaçlanıyor. SGK anlaşması olmasa dahi özel kuruluşlar hizmet vermek zorunda olacak; aksi durumda ruhsatları iptal edilecek.
MHP'den yeni kanun teklifi: Bebeklere özel sağlık hizmeti ücretsiz verilsin

17:28 12.10.2025
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, “0-3 Yaş Grubu Bebeklerin Özel Sağlık Kuruluşlarının Hizmetlerinden Ücretsiz Olarak Yararlanması Hakkında Kanun Teklifi”ni TBMM’ye sundu.
MHP, bebeklerin gelişiminde 0-3 yaş döneminin kritik olduğunu vurgulayarak, özel sağlık kuruluşlarında tedavinin ücretsiz olmasını öngören bir kanun teklifi sundu.
Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından sunulan teklifte 0-3 yaş arası bebeklerin sosyal güvence durumu fark etmeksizin özel hastane, klinik ve muayenehanelerde ücretsiz muayene ve tedavi hizmeti alması amaçlanıyor.
SGK anlaşması olmasa dahi özel kuruluşlar hizmet vermek zorunda olacak; aksi durumda ruhsatları iptal edilecek.
Toplu taşımada bebek arabasıyla yolculuk yapılmasına yönelik kısıtlama kaldırıldı: Kapatmak zorunda değil
25 Ağustos, 11:47
