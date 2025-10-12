https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/mhpden-yeni-kanun-teklifi-bebeklere-ozel-saglik-hizmeti-ucretsiz-verilsin-1100124855.html

MHP'den yeni kanun teklifi: Bebeklere özel sağlık hizmeti ücretsiz verilsin

MHP'den yeni kanun teklifi: Bebeklere özel sağlık hizmeti ücretsiz verilsin

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "0-3 Yaş Grubu Bebeklerin Özel Sağlık Kuruluşlarının Hizmetlerinden...

MHP, bebeklerin gelişiminde 0-3 yaş döneminin kritik olduğunu vurgulayarak, özel sağlık kuruluşlarında tedavinin ücretsiz olmasını öngören bir kanun teklifi sundu.Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından sunulan teklifte 0-3 yaş arası bebeklerin sosyal güvence durumu fark etmeksizin özel hastane, klinik ve muayenehanelerde ücretsiz muayene ve tedavi hizmeti alması amaçlanıyor. SGK anlaşması olmasa dahi özel kuruluşlar hizmet vermek zorunda olacak; aksi durumda ruhsatları iptal edilecek.

