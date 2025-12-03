Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/meteoroloji-saat-verdi-bir-bolge-haric-yogun-sis-ve-pus-uyarisi-yapildi-1101494874.html
Meteoroloji saat verdi: Bir bölge hariç yoğun sis ve pus uyarısı yapıldı
Meteoroloji saat verdi: Bir bölge hariç yoğun sis ve pus uyarısı yapıldı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 Aralık hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde yağış beklenmezken, birçok bölgede sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
2025-12-03T06:59+0300
2025-12-03T06:59+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
sis
yoğun sis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100534576_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad44234c33d609ce40a3b809ce6acabf.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Aralık Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.EGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/istanbula-kar-yagisi-ne-zaman-akom-tarih-araligini-acikladi-1101473376.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100534576_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e21f83ecc8e2e818fb8dd79d7c8a0f25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
3 aralık hava durumu, meteoroloji hava tahmini, i̇l il hava durumu, bugün hava nasıl olacak, türkiye hava raporu, sis ve pus uyarısı, mevsim normalleri üzeri sıcaklık
3 aralık hava durumu, meteoroloji hava tahmini, i̇l il hava durumu, bugün hava nasıl olacak, türkiye hava raporu, sis ve pus uyarısı, mevsim normalleri üzeri sıcaklık

Meteoroloji saat verdi: Bir bölge hariç yoğun sis ve pus uyarısı yapıldı

06:59 03.12.2025
© AA / Özgün TiranSis
Sis - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
© AA / Özgün Tiran
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar yükseliyor. Akdeniz hariç tüm bölgelerde sabah saatlerinde sis etkili olurken Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Aralık Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Bursa – 15°C: Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale – 17°C: Parçalı ve az bulutlu
İstanbul – 16°C: Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli – 14°C: Parçalı ve az bulutlu

EGE

Afyonkarahisar – 13°C: Parçalı ve az bulutlu
Denizli – 16°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İzmir – 18°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Muğla – 14°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Adana – 22°C: Az bulutlu
Antalya – 22°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Hatay – 17°C: Az bulutlu
Isparta – 15°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara – 12°C: Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir – 12°C: Parçalı ve az bulutlu
Konya – 13°C: Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir – 9°C: Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu – 14°C: Parçalı ve az bulutlu
Düzce – 16°C: Parçalı ve az bulutlu
Sinop – 20°C: Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak – 17°C: Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 13°C: Parçalı bulutlu
Rize – 16°C: Parçalı bulutlu
Samsun – 16°C: Parçalı bulutlu
Trabzon – 15°C: Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 6°C: Parçalı bulutlu
Kars – 7°C: Parçalı bulutlu
Malatya – 6°C: Parçalı bulutlu
Van – 7°C: Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Batman – 12°C: Parçalı bulutlu
Diyarbakır – 14°C: Parçalı bulutlu
Gaziantep – 16°C: Parçalı bulutlu
Mardin – 14°C: Parçalı bulutlu
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
TÜRKİYE
İstanbul’a kar yağışı ne zaman? AKOM tarih aralığını açıkladı
Dün, 11:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала