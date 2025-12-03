https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/meteoroloji-saat-verdi-bir-bolge-haric-yogun-sis-ve-pus-uyarisi-yapildi-1101494874.html

Meteoroloji saat verdi: Bir bölge hariç yoğun sis ve pus uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 Aralık hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde yağış beklenmezken, birçok bölgede sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100534576_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad44234c33d609ce40a3b809ce6acabf.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Aralık Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.EGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

