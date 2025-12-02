https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/lavrov-ve-cin-disisleri-bakani-ukraynadaki-catismanin-cozumu-hakkinda-gorustu-1101488576.html
Lavrov ve Çin Dışişleri Bakanı Ukrayna’daki çatışmanın çözümü hakkında görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna’daki çözüm süreci ele alındı. 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T19:15+0300
2025-12-02T19:15+0300
2025-12-02T19:15+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101489207_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_036b919975377be5faa32bb35559777e.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çinli mevkidaşı Wang Yi’nin, Moskova’daki görüşmelerde Ukrayna’da çözüm perspektiflerini görüştükleri bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’daki krizin çözümüne yönelik çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması ve Rusya Federasyonu’nun temel çıkarlarının gerektiği gibi dikkate alınması temelinde önemli ölçüde dikkat edildiği, ayrıca tarafların işbirliğinin kilit konuları ile uluslararası gündeme ilişkin pozisyonlarının geniş ölçüde örtüştüğünün vurgulandığı belirtildi. Görüşmeler sırasında Lavrov, hızla değişen dünyada bu tür temasların önemini vurgulayarak, “Ne kadar sık görüşürsek, Rusya ve Çin arasındaki diplomatik bağın güçlendirilmesine yönelik ortak çalışmamız o kadar etkili olur ve iki devletin ulusal çıkarlarının ileri taşınmasına daha fazla katkı sağlar” dedi. Dışişleri Bakanı Lavrov, Pekin’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından belirlenen görevlere gösterdiği ilgiyi Moskova’nın takdir ettiğini vurguladı. Lavrov ayrıca ticari ve yatırım işbirliğinin güçlendirilmesi alanındaki çalışmalara da dikkat çekerek açıklamasına, “Rus hükümetinin ekonomik blok kurumları, ticari ve yatırım işbirliğinin güçlendirilmesine ve insani alanlardaki ortak çalışmalara ilişkin meselelerle ilgileniyor” diye ekledi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise, görüşme fırsatı sunduğu için Lavrov'a teşekkür ederek, “Bugünün hem Rusya hem de Devlet Başkanı Vladimir Putin ve sizin için, sayın bakan, özellikle yoğun, zorlayıcı ve önemli bir gün olduğunu biliyorum. Buna rağmen benimle görüşmek için zaman ayırmanız, ilişkilerimizin yüksek düzeyinin ve Rusya-Çin kapsamlı etkileşiminin gelişmişliğinin açık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı. Wang Yi görüşme öncesinde sabah saatlerinde Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya gelmiş ve stratejik istikrarla ilgili istişarelerde bulunmuştu.
ukrayna
moskova
tr_TR
