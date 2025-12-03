Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Kremlin: Yeni yıl ateşkesi söz konusu değil
Kremlin: Yeni yıl ateşkesi söz konusu değil
Ukrayna krizine nihai çözüm bulmak için Rusya, ABD, Ukrayna ve Avrupa ekseninde müzakereler devam ederken yaklaşan yeni yıl öncesi olası ateşkes senaryoları da... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde yeni yıl ateşkesi ilan edilmesinin şu anda söz konusu olmadığını belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'da Ukrayna krizine çözüm bulmak için yürüttüğü müzakerelerin ardından Peskov'a yeni yıl ateşkesi ihtimali soruldu.Böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydeden Peskov, şu anda tamamen farklı bir sürecin ilerlediğinin altını çizdi.Rus lider Putin, Rusya'nın geçici ateşkesler olmaksızın yalnızca uzun vadeli bir çözümü savunduğunu defalarca dile getirmişti. Böyle bir çözüme ulaşmanın ancak çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini belirten Putin, bunlar arasında NATO'nun genişlemesinden kaynaklanan ulusal güvenliğe yönelik tehditler ve Ukrayna'da Rusça konuşan vatandaşlara yönelik baskıların da yer aldığını vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Ukrayna'da çatışmanın temel nedenlerine değinilmeden ateşkes çağrısı yapılmasının, Rusya ve ABD başkanlarının Alaska'da vardığı anlaşmalarla çeliştiğini ifade etmişti.
Kremlin: Yeni yıl ateşkesi söz konusu değil

08:09 03.12.2025
Ukrayna krizine nihai çözüm bulmak için Rusya, ABD, Ukrayna ve Avrupa ekseninde müzakereler devam ederken yaklaşan yeni yıl öncesi olası ateşkes senaryoları da gündeme gelmeye başladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde yeni yıl ateşkesi ilan edilmesinin şu anda söz konusu olmadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'da Ukrayna krizine çözüm bulmak için yürüttüğü müzakerelerin ardından Peskov'a yeni yıl ateşkesi ihtimali soruldu.

Böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydeden Peskov, şu anda tamamen farklı bir sürecin ilerlediğinin altını çizdi.

Rus lider Putin, Rusya'nın geçici ateşkesler olmaksızın yalnızca uzun vadeli bir çözümü savunduğunu defalarca dile getirmişti. Böyle bir çözüme ulaşmanın ancak çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini belirten Putin, bunlar arasında NATO'nun genişlemesinden kaynaklanan ulusal güvenliğe yönelik tehditler ve Ukrayna'da Rusça konuşan vatandaşlara yönelik baskıların da yer aldığını vurgulamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Ukrayna'da çatışmanın temel nedenlerine değinilmeden ateşkes çağrısı yapılmasının, Rusya ve ABD başkanlarının Alaska'da vardığı anlaşmalarla çeliştiğini ifade etmişti.
Putin, ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steven Witkoff’u Kremlin’de kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
DÜNYA
Putin ve ABD Özel Temsilcisi Witkoff arasında Kremlin’de gerçekleşen görüşme sona erdi
00:37
