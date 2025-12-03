https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/kremlin-yeni-yil-ateskesi-soz-konusu-degil-1101496150.html

Kremlin: Yeni yıl ateşkesi söz konusu değil

Ukrayna krizine nihai çözüm bulmak için Rusya, ABD, Ukrayna ve Avrupa ekseninde müzakereler devam ederken yaklaşan yeni yıl öncesi olası ateşkes senaryoları da... 03.12.2025, Sputnik Türkiye

ukrayna kri̇zi̇

abd

ukrayna

rusya

kremlin

vladimir putin

steve witkoff

yeni yıl

ateşkes

dmitriy peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde yeni yıl ateşkesi ilan edilmesinin şu anda söz konusu olmadığını belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'da Ukrayna krizine çözüm bulmak için yürüttüğü müzakerelerin ardından Peskov'a yeni yıl ateşkesi ihtimali soruldu.Böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydeden Peskov, şu anda tamamen farklı bir sürecin ilerlediğinin altını çizdi.Rus lider Putin, Rusya'nın geçici ateşkesler olmaksızın yalnızca uzun vadeli bir çözümü savunduğunu defalarca dile getirmişti. Böyle bir çözüme ulaşmanın ancak çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini belirten Putin, bunlar arasında NATO'nun genişlemesinden kaynaklanan ulusal güvenliğe yönelik tehditler ve Ukrayna'da Rusça konuşan vatandaşlara yönelik baskıların da yer aldığını vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Ukrayna'da çatışmanın temel nedenlerine değinilmeden ateşkes çağrısı yapılmasının, Rusya ve ABD başkanlarının Alaska'da vardığı anlaşmalarla çeliştiğini ifade etmişti.

