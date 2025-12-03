Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/kredi-yurtlar-kurumu-genel-muduru-duyurdu-evli-ogrenciler-icin-apart-yurt-projesi-basliyor-1101509611.html
Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü duyurdu: Evli öğrenciler için apart yurt projesi başlıyor
Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü duyurdu: Evli öğrenciler için apart yurt projesi başlıyor
Sputnik Türkiye
Yurtlarda konaklama hakkı olmayan evli öğrenciler için apart yurt projesi başlatılacağı belirtildi. 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T14:52+0300
2025-12-03T14:52+0300
türki̇ye
kyk
evlilik
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/11/1060056005_0:38:729:448_1920x0_80_0_0_d44d368125b82631166177a05c72fa60.jpg
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü Recep Ali Er, yurtta konaklama hakkı olmayan evli öğrenciler için apart yurt projesi başlatılacağını açıkladı. Önümüzdeki süreçte hayata geçireceğizSabah'ın haberine göre, birçok ilde evli öğrenci bulunduğunu dile getiren Er şunları dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/bakan-duyurdu-kyk-kiz-yurdundaki-goruntulere-sorusturma-acildi-1099477653.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/11/1060056005_41:0:689:486_1920x0_80_0_0_2263e3bf732d27eba66531c394e606b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kyk, evlilik, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
kyk, evlilik, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü duyurdu: Evli öğrenciler için apart yurt projesi başlıyor

14:52 03.12.2025
© AAKYK - Yurt - Öğrenci Yurdu
KYK - Yurt - Öğrenci Yurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
© AA
Abone ol
Yurtlarda konaklama hakkı olmayan evli öğrenciler için apart yurt projesi başlatılacağı belirtildi.
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü Recep Ali Er, yurtta konaklama hakkı olmayan evli öğrenciler için apart yurt projesi başlatılacağını açıkladı.

Önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz

Sabah'ın haberine göre, birçok ilde evli öğrenci bulunduğunu dile getiren Er şunları dile getirdi:
"Evli öğrencilerle ilgili bir çalışmamız olacak. Evli oldukları için yurtta barınma şansları olmayacak, onlara eğer eşler o ildeyse, bulundukları ilde, artık bir oda, bir apart vereceğiz. Bir bina olarak apart şeklinde bu genç aileleri de barındıracağız. Eğer eşlerden biri başka illerde ise burs şeklinde olacak. Henüz planlama aşamasında önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz"
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
TÜRKİYE
Bakan duyurdu: KYK kız yurdundaki görüntülere soruşturma açıldı
18 Eylül, 17:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала