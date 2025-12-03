https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/kredi-yurtlar-kurumu-genel-muduru-duyurdu-evli-ogrenciler-icin-apart-yurt-projesi-basliyor-1101509611.html
Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü duyurdu: Evli öğrenciler için apart yurt projesi başlıyor
Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü duyurdu: Evli öğrenciler için apart yurt projesi başlıyor
03.12.2025
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü Recep Ali Er, yurtta konaklama hakkı olmayan evli öğrenciler için apart yurt projesi başlatılacağını açıkladı. Önümüzdeki süreçte hayata geçireceğizSabah'ın haberine göre, birçok ilde evli öğrenci bulunduğunu dile getiren Er şunları dile getirdi:
"Evli öğrencilerle ilgili bir çalışmamız olacak. Evli oldukları için yurtta barınma şansları olmayacak, onlara eğer eşler o ildeyse, bulundukları ilde, artık bir oda, bir apart vereceğiz. Bir bina olarak apart şeklinde bu genç aileleri de barındıracağız. Eğer eşlerden biri başka illerde ise burs şeklinde olacak. Henüz planlama aşamasında önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz"