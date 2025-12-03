Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü duyurdu: Evli öğrenciler için apart yurt projesi başlıyor

"Evli öğrencilerle ilgili bir çalışmamız olacak. Evli oldukları için yurtta barınma şansları olmayacak, onlara eğer eşler o ildeyse, bulundukları ilde, artık bir oda, bir apart vereceğiz. Bir bina olarak apart şeklinde bu genç aileleri de barındıracağız. Eğer eşlerden biri başka illerde ise burs şeklinde olacak. Henüz planlama aşamasında önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz"