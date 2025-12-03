https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/komisyon-onergeyi-kabul-etti-bazi-memurlara-30-bin-lira-zam-geliyor-1101493050.html

Komisyon önergeyi kabul etti: Bazı memurlara 30 bin lira zam geliyor

Plan ve Bütçe Komisyonu, bazı memurlara zam yapılmasını öngören önergeyi kabul etti. Önergenin TBMM Genel Kurulu'ndan da geçmesi halinde, yönetici ve... 03.12.2025

Plan ve Bütçe Komisyonu, yönetici ve uzmanların maaşlarında 30 bin TL’ye kadar artış içeren önergeyi kabul etti.Gazeteci Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'la yapılan zammı görüştüğünü duyurdu.Tayyar, Mehmet Muş’un kendisini arayarak düzenlemenin neden gerekli olduğunu anlattığını belirtti. Muş’un, uzmanlık kadrolarının 'kariyer meslek' olmasına rağmen düşük maaşlar nedeniyle kamuda ciddi bir erozyon yaşandığını ifade ettiğini aktardı. SPK’dan BDDK’ya kadar kritik kurumlarda nitelikli uzman bulmakta zorlanıldığını ve sistemin tıkanma noktasına geldiğini söylediğini belirtti.Muş, düzenleme için muhalefetin de destek verdiğini, yaklaşık 30 bin uzman, müfettiş ve kritik görevlerdeki üst düzey yöneticinin bu zamdan yararlanacağını ve düzenlemenin ilk aşamada sistemdeki tıkanıklığı gidermeyi amaçladığını ifade etti.Tayyar, görüşmede kendisinin de kamuda genel bir reforma ihtiyaç olduğunu söylediğini ve Muş’un bu görüşe hak verdiğini, “İleride kapsamlı bir reform da olacak” dediğini aktardı.

