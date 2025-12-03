https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/katil-balinalarin-yeni-hedefi-yatlar-portekiz-aciklarinda-saldiri-1101511684.html

Katil balinaların yeni hedefi yatlar: Portekiz açıklarında saldırı

Portekiz açıklarında gece yolculuğu yapan Hollandalı bir ailenin yatı, katil balinaların saldırısına uğradı.

Portekiz açıklarında seyreden Hollandalı bir aile, katil balinaların şiddetli saldırısına uğradı. Sabah 05:00 sularında Porto ile Lizbon arasında yol alırken yatlarının 'şiddetli bir şekilde' sarsıldığını belirten aile üyelerinden biri, "Aniden teknemizin şiddetle hareket ettiğini hissettik" ifadelerini kullandı.Saldırıda yat önemli ölçüde hasar gördü. Ailenin sahile yönlendirdiği tekne, kumda karaya oturdu. Olayda yaralanan olmadığı, yetkililerin tekneyi inceleme için çektiği bildirildi.Bölgedeki ilk saldırı değilBu olay, Portekiz açıklarında katil balinaların gemilere yönelik artan saldırılarının son örneği oldu. Eylül ayında bir hafta içinde üç ayrı saldırıda 13 kişi kurtarılmış, bir yat batmıştı. Temmuzda ise beş kişiyi taşıyan başka bir yat daha batmıştı. 2020-2024 yılları arasında İber Yarımadası yakınlarında katil balinaların tekneleri tosladığı yaklaşık 700 olay belgelendi. Denizcilere uyarılarUzmanlar, denizcileri dikkatli olmaya ve katil balinalarla karşılaşırlarsa ne yapacaklarını öğrenmeye çağırıyor. Öneriler arasında, katil balinalar görüldüğünde tekne motorlarını kapatmak, yelkenleri indirmek, otopilot ve yankı ses cihazlarını kapatmak ve yüksek sesler çıkarmamak yer alıyor.Sığ sularda kalmanın da katil balinaların teknelerin dümenlerine toslamasını zorlaştırdığı belirtiliyor. Saldırıların nedeni tam olarak anlaşılamasa da, uzmanlar bunun bölgedeki balinalar arasında 'öğrenilen bir davranış olabileceğini' düşünüyor.

