Japonya gerilimi düşürme niyetinde: 'Japonya-Çin Ortak Bildirisi tavrımız sürüyor'

Takaiçi, hükümetin Tayvan tutumunun 1972 Ortak Bildirisi’yle uyumlu olduğunu vurgulayarak Çin’le gerilimi azaltma mesajı verdi. 03.12.2025, Sputnik Türkiye

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, bugün bir milletvekilinin sorusuna verdiği yanıtta, hükümetin Tayvan konusundaki tavrının değişmediğini, bu tavrın Çin ile diplomatik ilişkilerinin temelini oluşturan 1972 tarihli Japonya-Çin Ortak Bildirisi'nde ifade edildiğini belirtti.Söz konusu bildiride Japonya, Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu anladığını ve buna saygı duyduğunu beyan etmesi sebebiyle Takaçi'nin bildiri göndermesi, Çin ile gerilimi düşürme niyeti göstergesi olarak algılandı.Takaiçi'nin Tayvan açıklamasıTakaiçi, 7 Kasım’da Diet’te yaptığı konuşmada, Tayvan Boğazı’nda gerçekleşebilecek bir müdahaleyi 'ülkenin varoluşunu tehlikeye sokacak bir durum' olarak değerlendireceğini ve böyle bir senaryoda askeri güç kullanma seçeneğinin gündeme gelebileceğini ifade etmişti. Bu sözler, Pekin tarafından tepkiyle karşılanmıştı.Bu çıkış, bir Japon Başbakanının ilk kez Tayvan’ın muhtemel bir işgali halinde ülkesinin doğrudan askeri adım atabileceğini açık biçimde belirtmesi nedeniyle, Japonya’nın geleneksel 'stratejik muğlaklık' çizgisinden uzaklaşma olarak yorumlanmıştı.Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.Pekin ne diyor?Pekin yönetimi, Japonya’nın Pekin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırıp konuyla ilgili bir protesto notası iletmişti.Bunun ardından Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya’daki güvenlik şartlarının uygun olmadığı gerekçesiyle bir seyahat uyarısı yayımlarken, Çin Eğitim Bakanlığı da benzer şekilde öğrencileri ve velileri hedef alan bir eğitim uyarısı duyurmuştu.Ayrıca Çin, Fukuşima’dan arıtılmış radyoaktif suyun okyanusa bırakılmaya başlanmasının ardından Japonya’dan deniz ürünü ithalatına yönelik yasağını yeniden yürürlüğe sokmuştu.

