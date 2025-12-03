Türkiye
SON DAKİKA | Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
İstanbullular pazar gününe dikkat: Model güncellendi, sağanak yağış uyarısı geldi
İstanbul'da pazar günü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağmurun özellikle Avrupa yakasında etkisini göstermesi bekleniyor. 03.12.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul'da pazar günü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağmurun özellikle Avrupa yakasında etkisini göstermesi bekleniyor.
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ICON 06z model güncellemesine göre, pazar günü yoğun sağanak yağışların etkili olacağı duyuruldu. 4 saatte yer yer 80 mm yağış beklendiği kaydedildi.

Avrupa yakasına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ICON 06z model güncellemesine göre, özellikle Avrupa yakasında yoğun sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren başlayıp akşam saatlerine kadar aralıklarla sürebileceği belirtiliyor.

75 ilde sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre perşembe gününden itibaren sağanak yağışlar bölge bölge başlayacak hafta sonu yurdun tamamında etkisini artıracak. Pazar günü İstanbul ve Ankara dahil 75 ilde sağanak yağış etkili olacak. Ardahan, Kars ve Ağrı illerinde kar yağışı beklenmekte. Ayrıca, rüzgârın da zaman zaman kuvvetli eseceği belirtiliyor. Kıyılarda sağanak ve gök gürültüsü, iç ve doğu bölgelerde ise kar yağışı ve buzlanma riski bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, buzlanma ve kar yağışı nedeniyle kayganlaşacak yollar, gök gürültülü sağanaklar nedeniyle oluşabilecek ani su baskınları ve taşkınlara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı
10:48
