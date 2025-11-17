https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/istanbulda-barajlar-alarm-veriyor-sadece-50-gunluk-su-kaldi--1101061614.html
Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: İstanbul'da barajlar alarm veriyor, 50 günlük su kaldı
Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: İstanbul'da barajlar alarm veriyor, 50 günlük su kaldı'
İstanbul'da barajların alarm verdiğini söyleyen Prof. Dr. Orhan, İstanbul'un sadece 50 günlük suyunun kaldığını söyledi.
İstanbul'da beklenen yağışların gelmemesi barajları tehdit ediyor. Barajlardaki doluluk oranları her geçen gün düşerken, Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un 50 günlük suyunun kaldığını söyledi. Prof. Dr. Şen, yağışların yeterli olmadığını vurgularken, "Bu şekilde kış sonuna kadar gidersek bir felaket meydana gelir" dedi. Beklenen yağış gelmiyorİstanbul'a beklenen yağış miktarının bir türlü gelmediğinin altını çizen CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen şu sözlerle uyardı: "Geçen hafta bir yağış oldu İstanbul'da. Baktığımız zaman bu yağışın barajlardaki doluluk oranına etki etmediğini görüyoruz. Her gün 3 milyon metre küplük su veriliyor şehre, dolayısıyla anca onu karşıladı. Bundan sonraki haftaya da bakıyoruz. 5 gün de yağış yok İstanbul'da. Belki de 7-8 gün yağış yok. Dolayısıyla yağışlar kafi değil. Bu mevsimde barajlardaki doluluk oranlarının sürekli yükselmesi lazımdı. Kasım ayında bu doluluk oranlarının yüzde 30'un üzerinde olması lazımdı."İstanbul'un 50 günlük suyu kaldıİstanbul'daki 4 büyük barajın içindeki su miktarlarının azaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Şen sözlerini şöyle sürdürdü:
İstanbul'da beklenen yağışların gelmemesi barajları tehdit ediyor. Barajlardaki doluluk oranları her geçen gün düşerken, Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un 50 günlük suyunun kaldığını söyledi. Prof. Dr. Şen, yağışların yeterli olmadığını vurgularken, "Bu şekilde kış sonuna kadar gidersek bir felaket meydana gelir" dedi.
İstanbul'a beklenen yağış miktarının bir türlü gelmediğinin altını çizen CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen şu sözlerle uyardı:
"Geçen hafta bir yağış oldu İstanbul'da. Baktığımız zaman bu yağışın barajlardaki doluluk oranına etki etmediğini görüyoruz. Her gün 3 milyon metre küplük su veriliyor şehre, dolayısıyla anca onu karşıladı. Bundan sonraki haftaya da bakıyoruz. 5 gün de yağış yok İstanbul'da. Belki de 7-8 gün yağış yok. Dolayısıyla yağışlar kafi değil. Bu mevsimde barajlardaki doluluk oranlarının sürekli yükselmesi lazımdı. Kasım ayında bu doluluk oranlarının yüzde 30'un üzerinde olması lazımdı."
İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
İstanbul'daki 4 büyük barajın içindeki su miktarlarının azaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Şen sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geçen hafta 200 milyon metre küptü. Bu hafta bakıyoruz 185 milyon metre küpe kadar düşmüş. Dolayısıyla her geçen gün azalmaya devam ediyor. 185 milyon metreküp su var. Bunun dip suyunu ayıralım. Yüzde 10 civarında bir dip suyu vardır. Demek ki 150 milyon metreküp civarında ortalama bir su miktarı var. Günde 3 milyon metreküp su verildiğine göre şehre, demek ki mevcut 50 günlük suyu var. Bu şekilde yağmur yağarsa ancak günlük ihtiyacını karşılıyor. Bu şekilde 50 günlük su kalmış bir şekilde önümüzdeki yaza başlarsak işte felaket o zaman. Tehlike çanları şimdiden çalıyor. Çünkü yağışlar yeterli değil. Önümüzde yağışlı periyot var ama ekim ayı da kasım ayı da yağışlı periyottu ama olmuyor. Risk devam ediyor. Bu şekilde kış sonuna kadar gidersek bir felaket meydana gelir."