İsrail’den Refah hamlesi: Filistinliler Mısır’a geçecek, ne zaman dönecekleri belli değil

Gazze’den ayrılıp Mısır’a geçen Filistinlilerin Şerid’e ne zaman döneceği ya da bu adımın barış planının parçası olup olmadığı yönünde detay verilmedi.

İsrail, Mısır ile sınır kapısı olan Refah geçişinin önümüzdeki birkaç gün içerisinde Filistinliler’in Gazze Şeridi’nden Mısır’a geçişi için açılacağını duyurdu.İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü’nün (COGAT) açıklamasına göre bu adım ‘ateşkes anlaşması ve politik aşamanın gidişatına uygun olarak' gerçekleştiriyor.COGAT, Filistinlilerin ‘Gazze’den Mısır’la koordinasyon içinde, İsrail güvenlik onayının ardından ve Avrupa Birliği heyetinin gözetimi altında Refah Sınır Kapısı’nı kullanarak çıkabileceğini’ belirtti belirtti.Barış planında Gazze için ne diyor?ABD Başkanı Donald Trump’ın Ekim ayında taraflarca kabul edilen barış planının 12’nci maddesinde “Hiç kimse Gazze’yi terk etmeye zorlanmayacak ve ayrılmak isteyenlerin bunu özgürce yapmalarına ve geri dönmelerine izin verilecektir. İnsanların kalmasını teşvik edeceğiz ve onlara daha iyi bir Gazze inşa etme fırsatı sunacağız” ifadeleri yer alıyor.İkinci maddede de “Gazze, yeterince acı çekmiş olan Gazze halkının yararına yeniden inşa edilecek” ifadeleri var.Bu durumu, plana göre 'ulusrarası uzmanlardan oluşacak ve yeni bir uluslararası geçiş organı olan 'Barış Kurulu' tarafından denetlenecek ve gözetim altına alınacak.'Ancak Trump’ın kurula başkanlığı ve İngiltere eski Başbakanı Tony Blair’in kurulda yer alacağı konusunda yeni bir bilgilendirme yapılmadı.

