https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/hirvatistandaki-unlu-rahibenin-yalani-ortaya-cikti-musluman-gocmen-saldirdi-demisti-kendisini-1101502652.html
Hırvatistan'daki ünlü rahibenin yalanı ortaya çıktı: 'Müslüman göçmen saldırdı' demişti, kendisini yaraladığı anlaşıldı
Hırvatistan'daki ünlü rahibenin yalanı ortaya çıktı: 'Müslüman göçmen saldırdı' demişti, kendisini yaraladığı anlaşıldı
Sputnik Türkiye
Zagreb’de rahibe Marija Zrno’nun “Müslüman bir göçmenin ‘Allahüekber’ diyerek kendisine saldırdığı” yönündeki iddiası polis soruşturmasıyla çürütüldü... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T12:07+0300
2025-12-03T12:07+0300
2025-12-03T12:07+0300
dünya
dünya kupası
emniyet müdürlüğü
zagreb
hırvatistan
i̇slamofobik eylemler
i̇slamofobi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101437/89/1014378959_0:119:3219:1929_1920x0_80_0_0_e850b34e56866ba731ed87ceb1880725.jpg
Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 28 Kasım’da yaralanan rahibe Marija Zrno, hastaneden çıktıktan sonra polise giderek “Müslüman bir göçmenin kendisini bıçakladığını” iddia etmişti. Ancak Zagreb Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın ardından rahibenin kendi kendini yaraladığını açıkladı.Soruşturmada çelişkili ifadeler dikkat çektiPolisin yazılı açıklamasına göre ekipler, olay günü çevredeki birçok kişiyle görüşerek detaylı inceleme yürüttü. Soruşturma ilerledikçe Zrno’nun verdiği bilgilerle delillerin örtüşmediği tespit edildi. Araştırmada, rahibenin olayda kullanılan bıçağı Zagreb’deki bir mağazadan bizzat satın aldığı ortaya çıkarıldı.Suç duyurusu geliyorEmniyet yetkilileri, elde edilen yeni bulguların ardından Zrno hakkında “suç uydurma” suçlamasıyla savcılığa başvuruda bulunacaklarını duyurdu. Polis, olayın dini saiklerle ilişkilendirilmesinin toplumsal gerilimi artırabilecek bir manipülasyon riski taşıdığına dikkat çekti.Kilise geri adım attıOlay sonrasında bazı medya organlarında “Müslüman bir erkeğin rahibeye saldırdığı” yönündeki haberlerin yayılmasının ardından Hırvatistan Katolik Kilisesi açıklamasını revize ederek iddiaların gerçek olmadığını kabul etti. Kilise, “Somut olayda bir kadın aleyhine işlenmiş bir suç unsuru bulunmadığı tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.Kamuoyunda tanınan bir isimdi35 yaşındaki Marija Zrno, Hırvatistan kamuoyunda futbola olan tutkusu ve Laudato TV’de sunduğu spor programlarıyla biliniyordu. “Milli Takım İçin Dua” adlı kampanyası, Dünya Kupası döneminde ülke genelinde büyük ilgi görmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/endonezyada-sel-ve-heyelan-felaketinde-bilanco-artiyor-can-kaybi-800u-asti-1101502511.html
zagreb
hırvatistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101437/89/1014378959_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_1ca9cfc048d58ca915b35abe140ea981.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dünya kupası, emniyet müdürlüğü, zagreb, hırvatistan, i̇slamofobik eylemler, i̇slamofobi
dünya kupası, emniyet müdürlüğü, zagreb, hırvatistan, i̇slamofobik eylemler, i̇slamofobi
Hırvatistan'daki ünlü rahibenin yalanı ortaya çıktı: 'Müslüman göçmen saldırdı' demişti, kendisini yaraladığı anlaşıldı
Zagreb’de rahibe Marija Zrno’nun “Müslüman bir göçmenin ‘Allahüekber’ diyerek kendisine saldırdığı” yönündeki iddiası polis soruşturmasıyla çürütüldü. Hırvatistan Emniyeti, 35 yaşındaki rahibenin bıçağı kendisinin satın aldığını ve kendi kendini yaraladığını tespit etti. Zrno hakkında “suç uydurma” suçundan işlem başlatılacağı bildirildi.
Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 28 Kasım’da yaralanan rahibe Marija Zrno, hastaneden çıktıktan sonra polise giderek “Müslüman bir göçmenin kendisini bıçakladığını” iddia etmişti. Ancak Zagreb Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın ardından rahibenin kendi kendini yaraladığını açıkladı.
Soruşturmada çelişkili ifadeler dikkat çekti
Polisin yazılı açıklamasına göre ekipler, olay günü çevredeki birçok kişiyle görüşerek detaylı inceleme yürüttü. Soruşturma ilerledikçe Zrno’nun verdiği bilgilerle delillerin örtüşmediği tespit edildi. Araştırmada, rahibenin olayda kullanılan bıçağı Zagreb’deki bir mağazadan bizzat satın aldığı ortaya çıkarıldı.
Emniyet yetkilileri, elde edilen yeni bulguların ardından Zrno hakkında “suç uydurma” suçlamasıyla savcılığa başvuruda bulunacaklarını duyurdu. Polis, olayın dini saiklerle ilişkilendirilmesinin toplumsal gerilimi artırabilecek bir manipülasyon riski taşıdığına dikkat çekti.
Olay sonrasında bazı medya organlarında “Müslüman bir erkeğin rahibeye saldırdığı” yönündeki haberlerin yayılmasının ardından Hırvatistan Katolik Kilisesi açıklamasını revize ederek iddiaların gerçek olmadığını kabul etti. Kilise, “Somut olayda bir kadın aleyhine işlenmiş bir suç unsuru bulunmadığı tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.
Kamuoyunda tanınan bir isimdi
35 yaşındaki Marija Zrno, Hırvatistan kamuoyunda futbola olan tutkusu ve Laudato TV’de sunduğu spor programlarıyla biliniyordu. “Milli Takım İçin Dua” adlı kampanyası, Dünya Kupası döneminde ülke genelinde büyük ilgi görmüştü.