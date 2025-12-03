https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/hirvatistandaki-unlu-rahibenin-yalani-ortaya-cikti-musluman-gocmen-saldirdi-demisti-kendisini-1101502652.html

Hırvatistan'daki ünlü rahibenin yalanı ortaya çıktı: 'Müslüman göçmen saldırdı' demişti, kendisini yaraladığı anlaşıldı

Zagreb’de rahibe Marija Zrno’nun “Müslüman bir göçmenin ‘Allahüekber’ diyerek kendisine saldırdığı” yönündeki iddiası polis soruşturmasıyla çürütüldü... 03.12.2025, Sputnik Türkiye

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 28 Kasım’da yaralanan rahibe Marija Zrno, hastaneden çıktıktan sonra polise giderek “Müslüman bir göçmenin kendisini bıçakladığını” iddia etmişti. Ancak Zagreb Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın ardından rahibenin kendi kendini yaraladığını açıkladı.Soruşturmada çelişkili ifadeler dikkat çektiPolisin yazılı açıklamasına göre ekipler, olay günü çevredeki birçok kişiyle görüşerek detaylı inceleme yürüttü. Soruşturma ilerledikçe Zrno’nun verdiği bilgilerle delillerin örtüşmediği tespit edildi. Araştırmada, rahibenin olayda kullanılan bıçağı Zagreb’deki bir mağazadan bizzat satın aldığı ortaya çıkarıldı.Suç duyurusu geliyorEmniyet yetkilileri, elde edilen yeni bulguların ardından Zrno hakkında “suç uydurma” suçlamasıyla savcılığa başvuruda bulunacaklarını duyurdu. Polis, olayın dini saiklerle ilişkilendirilmesinin toplumsal gerilimi artırabilecek bir manipülasyon riski taşıdığına dikkat çekti.Kilise geri adım attıOlay sonrasında bazı medya organlarında “Müslüman bir erkeğin rahibeye saldırdığı” yönündeki haberlerin yayılmasının ardından Hırvatistan Katolik Kilisesi açıklamasını revize ederek iddiaların gerçek olmadığını kabul etti. Kilise, “Somut olayda bir kadın aleyhine işlenmiş bir suç unsuru bulunmadığı tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.Kamuoyunda tanınan bir isimdi35 yaşındaki Marija Zrno, Hırvatistan kamuoyunda futbola olan tutkusu ve Laudato TV’de sunduğu spor programlarıyla biliniyordu. “Milli Takım İçin Dua” adlı kampanyası, Dünya Kupası döneminde ülke genelinde büyük ilgi görmüştü.

