Hegseth’in ‘narko-terör’ çizgi karakter paylaşımı tepki çekti

Pentagon şefi Pete Hegseth, popüler bir çocuk kitabı karakterinin uyuşturucu kaçakçılarına roket fırlattığını gösteren bir görseli X hesabından paylaşınca tepkilerin odağına yerleşti.

Paylaşım, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik ölümcül operasyonlarının yeniden tartışıldığı bir döneme denk geldi.Hegseth’in paylaştığı görsel, bir kitap kapağı formatında hazırlanmış.Çocuk kitaplarıyla bilinen ‘Franklin Kaplumbağa’, bir helikopterin içinde askei teçhizatla, omzunda bir roketatarla görülüyor ve şağıdaki silahlı kişilerin bulunduğu teknelere ateş ediyor. Kapakta “Franklin targets narco terrorists” (Franklik narko teröristleri hedef alıyor) yazıyor.‘Noel dilek listeniz için…’Hegseth paylaşımına, bu ‘maket kitabın’ Noel dilek listesine eklenebileceğini söyleyerek eşlik etti.Paylaşım, bazı kullanıcılar tarafından uyuşturucu kartellerine karşı sert tutumu destekleyen yorumlarla karşılık bulurken, birçok kişi ise çizgi karakterin bu şekilde kullanılmasına tepki gösterdi.Franklin karakterinin haklarına sahip olan Kanada merkezli Kids Can Press yayınevi, Franklin’in ‘iyilik, empati ve kapsayıcılık’ değerlerini temsil ettiğini vurgulayarak çizgi kahramanın ‘küçültücü, şiddet içeren veya izinsiz hiçbir kullanımını’ onaylamadıklarını duyurdu.Pentagon sözcüsünden açıklamaEleştiriler üzerine Pentagon sözcülerinden Sean Parnell, “Franklin’in uyuşturucu kartellerini kapsayıcı bulacağını ya da narko-teröristlerin iyiliğini ve empatisini öveceğini pek sanmıyoruz” ifadelerini kullandı.‘Ciddiyetini kavrayamıyor’ABD yönetimindeki tartışma bununla da sınırlı değil. Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Adam Smith, Hegseth’in paylaşımını eleştirerek bakanın “üstlendiği görevin ciddiyetini kavramadığını” söyledi.Hegseth iddiaları kesin bir dille reddetti ve haberi ‘uydurma, kışkırtıcı ve aşağılayıcı’ olarak nitelendirdi. ABD’nin hedef aldığı tüm kaçakçıların terör örgütü bağlantılı kişiler olduğunu savundu.Trump yönetimi ise şüpheli uyuşturucu teknelerine yönelik saldırılarını ‘meşru müdafaa’ çerçevesinde, söz konusu teknelerde taşıdığı öne sürülen ‘yasadışı maddelerin’ ABD’ye ulaştırılmak üzere olduğu öne sürülüyor.

