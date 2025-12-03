Türkiye
Hayranları merakla bekliyordu: Oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden son açıklama
Hayranları merakla bekliyordu: Oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden son açıklama
Evinde rahatsızlanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama geldi. Cemcir'in sağlık...
Hayranları merakla bekliyordu: Oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden son açıklama

11:18 03.12.2025 (güncellendi: 12:37 03.12.2025)
Evinde rahatsızlanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama geldi. Cemcir'in sağlık durumunun stabil olduğu ve iyiye gittiği belirtildi.
Ünlü oyuncu Murat Cemcir, çarşamba günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Cemcir'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan son açıklama hayranlarını sevindirdi. Cemcir'in alt gastroentestinal sistemde kanama bulgularıyla hastaneye başvurduğunu söyleyen Prof. Dr. Metin Uzan, "Kanamanın kontrolü sağlandı. Yoğun bakımdan normal odaya alındı. Genel sağlık durumu iyiye gitmekte" dedi.

Kanama tekrarlamadı

Cemcir'in hayranlaını sevindiren açıklamayı Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun yaptı. Prof. Dr. Uzan, “Murat bey hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup, kanama tekrarlamamıştır. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi’nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir.” dedi.
