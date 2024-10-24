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Kuzey Kore ve Güney Kore arasında 'balon gerilimi': Güney Kore Devlet Başkanlığı binası üzerinde 'çöp balonlar' patladı
Kuzey Kore ve Güney Kore arasında 'balon gerilimi': Güney Kore Devlet Başkanlığı binası üzerinde 'çöp balonlar' patladı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore ve Güney Kore arasında 'çöp balonu' gerilimi devam ediyor. Güney Kore medyasının haberlerine göre, Kuzey'den gelen içi çöp dolu balonlar, Güney Kore... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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Kuzey Kore ve Güney Kore arasında 'çöp balonları gerilimi' devam ediyor. Bu sefer Güney Kore Devlet Başkanlığı Teşkilatı'nın hemen üzerindeyken patlayan balon, içerisindeki çöpleri binanın üzerine döktü.Kuzey'den gönderildiği iddia edilen balonların içerisinde patlayıcı bir madde olmadığını teyit eden Güney Korelilerin teşkilatın etrafına yayılan çöpleri topladığı bildirildi.Güney Kore yerel medyasının haberine göre, çöp balonlarının Güney Kore Devlet Başkanlığı Güvenlik Teşkilatı ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) tarafından izlendiği aktarıldı.İki ülke arasında 'çöp balonu gerilimleri' aylardır devam ediyor. İki ülke birbirlerine insansız hava araçları yardımıyla balon gönderiyor. En son Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Güney'in 3,9 ve 10 Ekim tarihlerinde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang şehrine balon gönderdiğini söylemiş fakat Güney Kore'nin yaptığı açıklamada bu iddialar reddedilmişti.Kuzey Kore, Güney Kore'yi ilk kez 'düşman devlet' olarak tanımlamıştıKuzey Kore anayasasında yapılan değişikliklerle Güney Kore ilk defa 'düşman devlet' olarak tanımlanmıştı. Bölgede artan tansiyonların üzerine anayasa değişikliğine giden Kuzey Kore, tarihinde ilk defa Güney Kore'yi 'açık bir şekilde düşman devlet' olarak tanımlarken Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu tanımlama kınanmıştı.Anayasa değişikliği öncesinde Kuzey Kore, Güney'e giden bütün yolları kapamış ve bomba yardımıyla patlatmıştı.'İddialarında çelişkiler var'Güney Kore ve ABD'li yetkililer, Çarşamba günü 'üç bin Kuzey Kore askerinin Rusya'ya konuşlandırıldığını ve çeşitli eğitimler gördüğünü, Ukrayna'ya asker gönderdiğini' iddia etmişti. Bu iddiaya karşılık gazetecilere açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, iddia içindeki çelişkileri vurgulayarak, 'Güney Kore'nin bir şeyler söylediğini, ardından ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un bunu teyit edemeyeceğini açıkladığını, medyaya sunulan bir çok çelişkili ifade olduğunu' söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iddiaları saçmalık olarak niteleyerek çok sayıda Rusya vatandaşının Savunma Bakanlığı'yla profesyonel askerlik sözleşmesi imzaladığına dikkat çekmişti.
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asya & pasifik, kuzey kore, güney kore, abd, abd - güney kore ilişkileri, kuzey kore - güney kore ilişkileri, rusya, vladimir putin, dmitriy peskov
asya & pasifik, kuzey kore, güney kore, abd, abd - güney kore ilişkileri, kuzey kore - güney kore ilişkileri, rusya, vladimir putin, dmitriy peskov

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında 'balon gerilimi': Güney Kore Devlet Başkanlığı binası üzerinde 'çöp balonlar' patladı

14:59 24.10.2024
© AP Photo / Lee Jin-mançöp balonu
çöp balonu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
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Kuzey Kore ve Güney Kore arasında 'çöp balonu' gerilimi devam ediyor. Güney Kore medyasının haberlerine göre, Kuzey'den gelen içi çöp dolu balonlar, Güney Kore Başkanlık yerleşkesinin üzerinde açıldı, binanın üzerine çöp yağdı. Yağan çöpler arasında tehlikeli madde bulunmadığı bildirildi.
Kuzey Kore ve Güney Kore arasında 'çöp balonları gerilimi' devam ediyor. Bu sefer Güney Kore Devlet Başkanlığı Teşkilatı'nın hemen üzerindeyken patlayan balon, içerisindeki çöpleri binanın üzerine döktü.
Kuzey'den gönderildiği iddia edilen balonların içerisinde patlayıcı bir madde olmadığını teyit eden Güney Korelilerin teşkilatın etrafına yayılan çöpleri topladığı bildirildi.
Güney Kore yerel medyasının haberine göre, çöp balonlarının Güney Kore Devlet Başkanlığı Güvenlik Teşkilatı ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) tarafından izlendiği aktarıldı.
İki ülke arasında 'çöp balonu gerilimleri' aylardır devam ediyor. İki ülke birbirlerine insansız hava araçları yardımıyla balon gönderiyor. En son Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Güney'in 3,9 ve 10 Ekim tarihlerinde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang şehrine balon gönderdiğini söylemiş fakat Güney Kore'nin yaptığı açıklamada bu iddialar reddedilmişti.

Kuzey Kore, Güney Kore'yi ilk kez 'düşman devlet' olarak tanımlamıştı

Kuzey Kore anayasasında yapılan değişikliklerle Güney Kore ilk defa 'düşman devlet' olarak tanımlanmıştı. Bölgede artan tansiyonların üzerine anayasa değişikliğine giden Kuzey Kore, tarihinde ilk defa Güney Kore'yi 'açık bir şekilde düşman devlet' olarak tanımlarken Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu tanımlama kınanmıştı.
Anayasa değişikliği öncesinde Kuzey Kore, Güney'e giden bütün yolları kapamış ve bomba yardımıyla patlatmıştı.

'İddialarında çelişkiler var'

Güney Kore ve ABD'li yetkililer, Çarşamba günü 'üç bin Kuzey Kore askerinin Rusya'ya konuşlandırıldığını ve çeşitli eğitimler gördüğünü, Ukrayna'ya asker gönderdiğini' iddia etmişti.
Bu iddiaya karşılık gazetecilere açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, iddia içindeki çelişkileri vurgulayarak, 'Güney Kore'nin bir şeyler söylediğini, ardından ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un bunu teyit edemeyeceğini açıkladığını, medyaya sunulan bir çok çelişkili ifade olduğunu' söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iddiaları saçmalık olarak niteleyerek çok sayıda Rusya vatandaşının Savunma Bakanlığı'yla profesyonel askerlik sözleşmesi imzaladığına dikkat çekmişti.
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