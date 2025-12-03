https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/guneste-guclu-patlama-meydana-geldi-noaadan-jeomanyetik-firtina-uyarisi-1101503873.html

Güneş’te güçlü patlama meydana geldi: NOAA’dan jeomanyetik fırtına uyarısı

Güneş’te güçlü patlama meydana geldi: NOAA’dan jeomanyetik fırtına uyarısı

Sputnik Türkiye

NASA’nın X1.9 seviyesinde tespit ettiği güçlü Güneş patlaması sonrası NOAA, 4 Aralık için jeomanyetik fırtına izleme uyarısı yayımladı. Doğrudan çarpma... 03.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-03T12:26+0300

2025-12-03T12:26+0300

2025-12-03T12:26+0300

yaşam

güneş

avustralya

güneydoğu asya

abd ulusal okyanus ve atmosfer i̇daresi (noaa)

cme

nasa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1f/1074192548_0:58:601:396_1920x0_80_0_0_8b1f3ec22666e0638d1524d1527d41d7.jpg

NASA’nın Güneş’i sürekli izleyen Solar Dynamics Observatory birimi, 30 Kasım Pazar gecesi saat 21.49’da güçlü bir Güneş patlaması kaydedildiğini açıkladı. “X1.9” seviyesinde sınıflandırılan bu patlama, en şiddetli Güneş patlamaları arasında yer alıyor ve yeni oluşan bir güneş lekesi bölgesinden kaynaklandı.Space.com’un aktardığına göre söz konusu patlama, Avustralya ve Güneydoğu Asya’nın bazı bölgelerinde kısa süreli radyo iletişim kesintilerine yol açtı. Patlamayla birlikte Güneş’ten büyük miktarda plazma ve manyetik alanın uzaya savrulduğu bir koronal kütle atımı (CME) da meydana geldi. NASA, Güneş patlamaları ve CME’lerin farklı olaylar olduğunu ancak çoğunlukla aynı süreçlerin parçası olabildiğini vurguladı.Jeomanyetik fırtına uyarısıUlusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nin (NOAA) Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi, bu gelişmenin ardından 4 Aralık Perşembe günü için jeomanyetik fırtına izleme uyarısı yayımladı. CME’nin doğrudan Dünya’yı vurmasının beklenmediği belirtilse de, uydu sistemleri, enerji şebekeleri, radyo haberleşmesi ve navigasyon sinyalleri üzerinde hafif etkiler oluşabileceği kaydedildi. NOAA ayrıca tahminlerde bir miktar belirsizlik bulunduğunu ve etkinin 3 Aralık gibi daha erken bir tarihte de hissedilebileceğini bildirdi.Jeomanyetik fırtınanın, Kuzey Amerika’nın kuzeyi ve ABD’nin üst eyaletlerinde kuzey ışıklarının (aurora borealis) görülme ihtimalini artırabileceği ifade edildi. New York’tan Idaho’ya kadar uzanan kuşakta gökyüzü koşullarının uygun olması halinde bu doğa olayının gözlemlenebileceği, ancak eş zamanlı ilerleyen güçlü bir kış fırtınasının görüşü zorlaştırabileceği belirtildi.Uzmanlar, 1-5 Aralık tarihleri arasında Güneş’in yeni oluşan ve “AR4299” olarak adlandırılan lekesinin Dünya’ya dönük hale gelmesiyle birlikte uzay hava olaylarında artış yaşanabileceğini vurguladı. Son patlamanın ve CME’nin de bu bölgeden kaynaklandığı aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/nadir-faberge-yumurtasi-acik-artirmada-rekor-fiyata-satildi-ustunde-binlerce-elmas-var-1101501065.html

güneş

avustralya

güneydoğu asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güneş, avustralya, güneydoğu asya, abd ulusal okyanus ve atmosfer i̇daresi (noaa), cme, nasa